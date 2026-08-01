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PSG'den Ferran Torres hamlesi

PSG, Ferran Torres transferi için harekete geçiyor. Fransız ekibi, Torres transferi için Barcelona ile görüşmelere başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 17:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
PSG'den Ferran Torres hamlesi
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Paris Saint-Germain, Barcelona'dan Ferran Torres transferi için harekete geçiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Marca'da yer alan habere göre, PSG, İspanyol yıldızın transferi konusunda önümüzdeki günlerde Barcelona ile görüşmelere başlayacak.

Ferran Torres, Barcelona'da kendisine yeteri kadar değer verilmediğini düşünüyor ve PSG'ye transferini istiyor. Barcelona ise 26 yaşındaki futbolcusunu bırakmak istemiyor.

Barcelona'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Ferran Torres, 21 gol attı ve 3 asist yaptı.

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