PSG'den Ferran Torres hamlesi

Paris Saint-Germain, Barcelona'dan Ferran Torres transferi için harekete geçiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Marca'da yer alan habere göre, PSG, İspanyol yıldızın transferi konusunda önümüzdeki günlerde Barcelona ile görüşmelere başlayacak.
Ferran Torres, Barcelona'da kendisine yeteri kadar değer verilmediğini düşünüyor ve PSG'ye transferini istiyor. Barcelona ise 26 yaşındaki futbolcusunu bırakmak istemiyor.
Barcelona'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Ferran Torres, 21 gol attı ve 3 asist yaptı.
Ferran Torres, Barcelona'da kendisine yeteri kadar değer verilmediğini düşünüyor ve PSG'ye transferini istiyor. Barcelona ise 26 yaşındaki futbolcusunu bırakmak istemiyor.
Barcelona'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Ferran Torres, 21 gol attı ve 3 asist yaptı.