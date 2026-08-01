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Aziz Yıldırım'dan Orhan Demirel'e tepki!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün eski yöneticisi Orhan Demirel'e tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 12:22 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026 13:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'dan Orhan Demirel'e tepki!
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısında gergin anlar yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerde kürsüye gelen eski yönetici Orhan Demirel, "Biz 9 kupa kazandık. Bir sürü kupa kaldırdık. Tanju Bey, eski yönetime bir kere teşekkür etmediniz. Ne yaptık biz, bir şey yapmadık ki. 9 kupa kazandık, biz kazanmadık ki, biz bu şansa vakıf olduk. Bir teşekkür etseydiniz ne olurdu. Bizi yok saymanın ne anlamı var, bir anlamı yok. Aziz Başkanım biz sizi seviyoruz." dedi.

AZİZ YILDIRIM'DAN TEPKİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu sözlerin ardından ayağa kalktı ve Demirel'in sözlerine tepki gösterdi.

Aziz Yıldırım, "Suçlu musun Orhan, suçlu musun, suçlu musun! Bizden ne istiyorsun ya! Yanlış yanlış işler yapıyorsun." diye konuştu.

Orhan Demirel, daha sonra, "Hulusi Bey dahil benle problemi olmasına rağmen herkese tek tek teşekkür ettim. Yelkendekine kapıcısına teşekkür ettim. İnsan bekliyor başkanım, insan bekliyor. Bana inanın." dedi.

AZİZ YILDIRIM İLE ORHAN DEMİREL ARASINDA YAŞANANLAR

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Orhan Demirel: "Localar konusunda, bize Ali Bey'den loca fiyatları geldi. Biz de aldık onu euro / dolar bazında zam yaptık, satışa çıktık. Yine Ali Bey'den devam eden sponsorluk konuları var. Bunun standartı da yok, kimden ne alıyorsunuz. Aziz Bey beni aradı 'Orhan, benim bir arkadaşım var, bu kadar para istenmez. Çıkar konuşurum, altında kalırsınız' dedi. 'Bu loca fiyatlarını artırmayın' dedi.

Aziz Yıldırım: "Yanlış konuşuyorsun. Siz açıktan para alıyorsunuz. Ben onu söyledim. Çok insan bu şekilde söylüyor. 'Biz açıktan para gönderdik' dedi."

Orhan Demirel: "Bence dava etsinler."

Aziz Yıldırım: "Siz niye geliyorsunuz, ben onu anlamıyorum. Suçlayan eden yok, çıktınız kendi kendinize bir şeyler anlatıyorsunuz."

MUSTAFA KEMAL DANABAŞ'TAN TEPKİ

Öte yandan Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde yöneticilik yapan Mustafa Kemal Danabaş'tan da konuyla ilgili paylaşım geldi.

Danabaş, "Orhan Demirel lafım sana… Kazandık dediğin 9 kupanın 5 tanesini benim sorumlu olduğum ve gecen sezonki kadrolarını Başkanımız Ali Koç liderliğinde kurduğumuz kadın basketbol ve kadın futbol şubelerinde kazandı Fenerbahçemiz. Hangisinde teşekkür ettiniz? Hani teşekkür bekliyormuşsunuz ya?" paylaşımı yaptı.

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