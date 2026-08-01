Beşiktaş'tan Mithat Pala hamlesi

Beşiktaş'ta Mithat Pala için transfer hamlesi geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle görüşme yaptı. Mithat Pala, Çaykur Rizespor ile anlaşılması halinde Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti.
TRANSFER MESAJI
Mithat Pala, geçtiğimiz aylarda, "Her futbolcunun olduğu gibi benim de öncelikle A Milli Takım hedefim var. İnşallah bunu yakalamak için de gerekli çalışmaları yapıyorum. Milli takıma gitmeyi çok istiyorum. En kısa sürede bunu başaracağımı düşünüyorum. Onun dışında da tabii büyük takımlara gitmek var. Çaykur Rizespor'un yetiştirdiği bir oyuncu olarak, Çaykur Rizespor'u Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlarda da temsil etmek istiyorum. Rize'nin yetiştirdiği bir oyuncu olarak kulübümün de memnun olacağı şekilde hedefim tabii ki büyük takımlara gitmek." açıklamasını yapmıştı.
GÖRÜŞMELERDE SONUÇ YOK
Mithat Pala, Rizespor ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinde şu ana dek sonuç alamadı.
Her iki bekte ve orta sahada görev alabilen Mithat Pala, geride kalan sezonda Çaykur Rizespor'da 35 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
TRANSFER MESAJI
Mithat Pala, geçtiğimiz aylarda, "Her futbolcunun olduğu gibi benim de öncelikle A Milli Takım hedefim var. İnşallah bunu yakalamak için de gerekli çalışmaları yapıyorum. Milli takıma gitmeyi çok istiyorum. En kısa sürede bunu başaracağımı düşünüyorum. Onun dışında da tabii büyük takımlara gitmek var. Çaykur Rizespor'un yetiştirdiği bir oyuncu olarak, Çaykur Rizespor'u Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlarda da temsil etmek istiyorum. Rize'nin yetiştirdiği bir oyuncu olarak kulübümün de memnun olacağı şekilde hedefim tabii ki büyük takımlara gitmek." açıklamasını yapmıştı.
GÖRÜŞMELERDE SONUÇ YOK
Mithat Pala, Rizespor ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinde şu ana dek sonuç alamadı.
Her iki bekte ve orta sahada görev alabilen Mithat Pala, geride kalan sezonda Çaykur Rizespor'da 35 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.