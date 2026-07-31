Mykhailo Mudryk'in cezası kaldırıldı, futbola geri dönüyor

Chelsea forması giyen Mykhailo Mudryk'in doping soruşturmasında süreç resmen sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ile Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) arasında varılan uzlaşının ardından Ukraynalı futbolcunun men cezası kaldırıldı ve 25 yaşındaki oyuncu sahalara dönme hakkı kazandı.
2024 yılının kasım ayından bu yana resmi maçlarda forma giyemeyen Mudryk'in durumu, WADA'nın meldonyum maddesine ilişkin teknik raporlama standartlarını güncellemesiyle yeniden değerlendirildi. Yapılan açıklamada, oyuncudan alınan numunedeki meldonyum seviyesinin günümüzde yürürlükte olan teknik kriterlere göre pozitif test olarak değerlendirilmeyeceği ve bu nedenle herhangi bir dopingle mücadele kural ihlalinin oluşmayacağı belirtildi.
İngiltere Futbol Federasyonu, daha önce oyuncunun dopingle mücadele kurallarını ihlal ettiğini kabul ederek verilen yaptırımın, bilimsel raporlama standartlarındaki değişiklikler doğrultusunda yeniden ele alındığını açıkladı. Son kararla birlikte Mudryk'in futbol oynama yasağı sona erdi ve oyuncunun resmi maçlarda forma giymesinin önünde herhangi bir engel kalmadı.
CHELSEA'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Chelsea Kulübü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada sürecin hem futbolcu hem de kulüp adına oldukça zorlu geçtiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Başından beri Misha'ya destek olduk ve dopingle mücadele sisteminin bütünlüğüne saygı gösterdik. Bilimsel raporlama standartlarındaki gelişmeler sayesinde, oyuncumuzun numunesi bugün analiz edilseydi pozitif sonuç olarak değerlendirilmeyecek ve herhangi bir ihlal oluşmayacaktı. Bu gelişme tarafların ortak çözüme ulaşmasını sağladı. Artık odağımız Mudryk'in yeniden takıma katılması ve kariyerine kaldığı yerden devam etmesine yardımcı olmak."
MUDRYK: "KARİYERİMİN EN ZOR DÖNEMİYDİ"
Mudryk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süren mücadelenin ardından, bana verilen dört yıllık men cezası kaldırıldı ve artık kariyerime derhal devam etmekte özgürüm.
Bu sürecin nihayete ermiş olmasından, futbola dönmem için aklanmış olmaktan ve artık geleceğime odaklanabilecek olmaktan dolayı minnettarım.
Bu dönem, kariyerimin en zor süreciydi.
Bu davanın en başından beri her zaman dile getirdiğim gibi, hiçbir yasaklı maddeyi bilerek ya da kasıtlı olarak kullanmadım. Adil bir şekilde mücadele etmek, kulübümü ve ülkemi profesyonellik ve dürüstlükle temsil etmek benim için her zaman büyük önem taşıdı.
Bu süreç boyunca bana destek olan ve bana inanmaya devam eden aileme ve arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.
Ayrıca bu süreç boyunca her zaman yanımda olan Chelsea FC'deki herkese, takım arkadaşlarıma ve Chelsea taraftarlarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Davama büyük bir özveriyle emek veren hukuk ekibime ve bana destek olan herkese de yorulmak bilmeyen çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum.
Artık tüm odağım futbola dönmek, her gün çok çalışmak ve sahada takımıma olumlu katkı sağlamak olacak.
Bana inanmaya devam eden herkese teşekkür ederim. Kariyerimin yeni bölümünü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerine yer verdi.
YAKLAŞIK İKİ YILDIR FORMA GİYEMİYORDU
Mudryk son resmi maçına 28 Kasım 2024 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim karşısında çıkmıştı. Daha sonra maç kadrolarında yer almayan oyuncunun yokluğu ilk etapta hastalık nedeniyle açıklanmış, Aralık 2024'te ise doping testindeki olumsuz bulgunun ardından geçici olarak uzaklaştırıldığı duyurulmuştu. Futbolcu hakkında resmi suçlama 2025 yılında yapılmıştı.
REKOR BONSERVİSLE TRANSFER OLMUŞTU
Chelsea, Mykhailo Mudryk'i Ocak 2023'te Shakhtar Donetsk'ten 70 milyon euro bonservis ve 30 milyon euroya kadar çıkabilecek bonuslar karşılığında transfer etmişti. Ukraynalı futbolcunun kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
2024 yılının kasım ayından bu yana resmi maçlarda forma giyemeyen Mudryk'in durumu, WADA'nın meldonyum maddesine ilişkin teknik raporlama standartlarını güncellemesiyle yeniden değerlendirildi. Yapılan açıklamada, oyuncudan alınan numunedeki meldonyum seviyesinin günümüzde yürürlükte olan teknik kriterlere göre pozitif test olarak değerlendirilmeyeceği ve bu nedenle herhangi bir dopingle mücadele kural ihlalinin oluşmayacağı belirtildi.
İngiltere Futbol Federasyonu, daha önce oyuncunun dopingle mücadele kurallarını ihlal ettiğini kabul ederek verilen yaptırımın, bilimsel raporlama standartlarındaki değişiklikler doğrultusunda yeniden ele alındığını açıkladı. Son kararla birlikte Mudryk'in futbol oynama yasağı sona erdi ve oyuncunun resmi maçlarda forma giymesinin önünde herhangi bir engel kalmadı.
CHELSEA'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Chelsea Kulübü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada sürecin hem futbolcu hem de kulüp adına oldukça zorlu geçtiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Başından beri Misha'ya destek olduk ve dopingle mücadele sisteminin bütünlüğüne saygı gösterdik. Bilimsel raporlama standartlarındaki gelişmeler sayesinde, oyuncumuzun numunesi bugün analiz edilseydi pozitif sonuç olarak değerlendirilmeyecek ve herhangi bir ihlal oluşmayacaktı. Bu gelişme tarafların ortak çözüme ulaşmasını sağladı. Artık odağımız Mudryk'in yeniden takıma katılması ve kariyerine kaldığı yerden devam etmesine yardımcı olmak."
MUDRYK: "KARİYERİMİN EN ZOR DÖNEMİYDİ"
Mudryk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süren mücadelenin ardından, bana verilen dört yıllık men cezası kaldırıldı ve artık kariyerime derhal devam etmekte özgürüm.
Bu sürecin nihayete ermiş olmasından, futbola dönmem için aklanmış olmaktan ve artık geleceğime odaklanabilecek olmaktan dolayı minnettarım.
Bu dönem, kariyerimin en zor süreciydi.
Bu davanın en başından beri her zaman dile getirdiğim gibi, hiçbir yasaklı maddeyi bilerek ya da kasıtlı olarak kullanmadım. Adil bir şekilde mücadele etmek, kulübümü ve ülkemi profesyonellik ve dürüstlükle temsil etmek benim için her zaman büyük önem taşıdı.
Bu süreç boyunca bana destek olan ve bana inanmaya devam eden aileme ve arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.
Ayrıca bu süreç boyunca her zaman yanımda olan Chelsea FC'deki herkese, takım arkadaşlarıma ve Chelsea taraftarlarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Davama büyük bir özveriyle emek veren hukuk ekibime ve bana destek olan herkese de yorulmak bilmeyen çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum.
Artık tüm odağım futbola dönmek, her gün çok çalışmak ve sahada takımıma olumlu katkı sağlamak olacak.
Bana inanmaya devam eden herkese teşekkür ederim. Kariyerimin yeni bölümünü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerine yer verdi.
YAKLAŞIK İKİ YILDIR FORMA GİYEMİYORDU
Mudryk son resmi maçına 28 Kasım 2024 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim karşısında çıkmıştı. Daha sonra maç kadrolarında yer almayan oyuncunun yokluğu ilk etapta hastalık nedeniyle açıklanmış, Aralık 2024'te ise doping testindeki olumsuz bulgunun ardından geçici olarak uzaklaştırıldığı duyurulmuştu. Futbolcu hakkında resmi suçlama 2025 yılında yapılmıştı.
REKOR BONSERVİSLE TRANSFER OLMUŞTU
Chelsea, Mykhailo Mudryk'i Ocak 2023'te Shakhtar Donetsk'ten 70 milyon euro bonservis ve 30 milyon euroya kadar çıkabilecek bonuslar karşılığında transfer etmişti. Ukraynalı futbolcunun kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.