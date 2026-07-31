Samsunspor, hazırlık maçında KVC Westerlo ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Belçika temsilcisi KVC Westerlo ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Het Kuipje Stadı'nda 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak hazırlık maçı, TSİ 19.00'da başlayacak.
ÜÇ MAÇTA ÜÇ FARKLI SONUÇ
Hollanda'nın Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesinde kamp yapan kırmızı-beyazlı takım, sezon öncesinde çıktığı üç hazırlık karşılaşmasında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
AEK'YI MAĞLUP ETTİ
Samsunspor, Yunanistan temsilcisi AEK'yı 2-1 yenerek hazırlık dönemindeki galibiyetini aldı.
Kırmızı-beyazlılar, Fransa ekibi USL Dunkerque'e 2-1 mağlup olurken Belçika temsilcisi RAAL La Louviere ile golsüz berabere kaldı.
ÜÇ MAÇTA ÜÇ FARKLI SONUÇ
Hollanda'nın Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesinde kamp yapan kırmızı-beyazlı takım, sezon öncesinde çıktığı üç hazırlık karşılaşmasında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
AEK'YI MAĞLUP ETTİ
Samsunspor, Yunanistan temsilcisi AEK'yı 2-1 yenerek hazırlık dönemindeki galibiyetini aldı.
Kırmızı-beyazlılar, Fransa ekibi USL Dunkerque'e 2-1 mağlup olurken Belçika temsilcisi RAAL La Louviere ile golsüz berabere kaldı.