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Samsunspor, hazırlık maçında KVC Westerlo ile karşılaşacak

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor, dördüncü hazırlık maçında KVC Westerlo ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 1 Ağustos Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 14:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor, hazırlık maçında KVC Westerlo ile karşılaşacak
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Belçika temsilcisi KVC Westerlo ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Het Kuipje Stadı'nda 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak hazırlık maçı, TSİ 19.00'da başlayacak.

ÜÇ MAÇTA ÜÇ FARKLI SONUÇ

Hollanda'nın Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesinde kamp yapan kırmızı-beyazlı takım, sezon öncesinde çıktığı üç hazırlık karşılaşmasında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

AEK'YI MAĞLUP ETTİ

Samsunspor, Yunanistan temsilcisi AEK'yı 2-1 yenerek hazırlık dönemindeki galibiyetini aldı.

Kırmızı-beyazlılar, Fransa ekibi USL Dunkerque'e 2-1 mağlup olurken Belçika temsilcisi RAAL La Louviere ile golsüz berabere kaldı.

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