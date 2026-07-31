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Fenerbahçe, Muriqi'ye kavuşuyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, Sturm Graz maçlarında sahalara dönmeye hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 08:32 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026 08:33
Haber: Sabah
Fenerbahçe, Muriqi'ye kavuşuyor
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Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni transfer Vedat Muriqi, 29 Haziran'da Topuk Yaylası kampında sakatlanmış, sağ alt adalesinde yırtık oluşmuştu.

Yıldız golcünün sakatlığı büyük ölçüde geçti.

5 Ağustos'ta Kadıköy, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak Sturm Graz maçlarında oyuncunun şans bulabileceği öğrenildi. 

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