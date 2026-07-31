Fenerbahçe, Muriqi'ye kavuşuyor

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni transfer Vedat Muriqi, 29 Haziran'da Topuk Yaylası kampında sakatlanmış, sağ alt adalesinde yırtık oluşmuştu.
Yıldız golcünün sakatlığı büyük ölçüde geçti.
5 Ağustos'ta Kadıköy, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak Sturm Graz maçlarında oyuncunun şans bulabileceği öğrenildi.
Yıldız golcünün sakatlığı büyük ölçüde geçti.
5 Ağustos'ta Kadıköy, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak Sturm Graz maçlarında oyuncunun şans bulabileceği öğrenildi.