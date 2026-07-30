30 Temmuz
FC Midtjylland-Beşiktaş
0-2
30 Temmuz
H. Kralove-Tromsoe
3-1
30 Temmuz
CSKA Sofya-Qarabag FK
0-099'
30 Temmuz
FC Inter Turku-Başakşehir
2-0
30 Temmuz
FC Nordsjaelland-GAIS
6-0
30 Temmuz
Ludogorets -Hapoel Tel Aviv
2-2
30 Temmuz
Panathinaikos-Paksi SE
1-277'

Beşiktaş'ın rakibi Hradec Kralove

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 22:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın rakibi Hradec Kralove
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Midtjylland'ı eleyen Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Tromsö'yü 0-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup eden Çekya temsilcisi Hradec Kralove, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 6 Ağustos Perşembe günü, rövanş maçları ise 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş, rakibiyle ilk maçı deplasmanda oynayacak.

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