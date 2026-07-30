Beşiktaş'ın rakibi Hradec Kralove

Midtjylland'ı eleyen Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Tromsö'yü 0-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup eden Çekya temsilcisi Hradec Kralove, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 6 Ağustos Perşembe günü, rövanş maçları ise 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş, rakibiyle ilk maçı deplasmanda oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 6 Ağustos Perşembe günü, rövanş maçları ise 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş, rakibiyle ilk maçı deplasmanda oynayacak.