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Real Madrid'den dev hamle: Rodri

Real Madrid, Manchester City'den Rodri'yi kadrosuna katmak istiyor. İspanyol devi, yıldız orta saha için 50 milyon euro'nun üzerinde bir bonservisi gözden çıkardı. Real Madrid ve Manchester City arasında görüşmeler devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 20:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'den dev hamle: Rodri
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Real Madrid, Manchester City'den Rodri transferi için harekete geçti. Real Madrid ve Manchester City, Rodri'nin transferi için görüşmelerde bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TALEP 75 MİLYON EURO

Manchester City, Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği İspanyol orta sahanın bonservisni 75 milyon euro olarak belirledi.

Real Madrid, transfere sıcak bakan 30 yaşındaki futbolcu için 50 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis ödemeyi göze aldı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Rodri transferi için takımlar arasında görüşmeler devam ediyor. Real Madrid, bu transferi hızlı bir şekilde tamamlamak istiyor.

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU

Ülkesi İspanya ile Dünya Kupası'nda kupa sevindi yaşayan Rodri, turnuvanın da oyuncusu ödülünü kazanmıştı.

Manchester City'de geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Rodri, 2 kez ağları havalandırdı.

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