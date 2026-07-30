Real Madrid'den dev hamle: Rodri

Real Madrid, Manchester City'den Rodri transferi için harekete geçti. Real Madrid ve Manchester City, Rodri'nin transferi için görüşmelerde bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TALEP 75 MİLYON EURO
Manchester City, Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği İspanyol orta sahanın bonservisni 75 milyon euro olarak belirledi.
Real Madrid, transfere sıcak bakan 30 yaşındaki futbolcu için 50 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis ödemeyi göze aldı.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Rodri transferi için takımlar arasında görüşmeler devam ediyor. Real Madrid, bu transferi hızlı bir şekilde tamamlamak istiyor.
DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU
Ülkesi İspanya ile Dünya Kupası'nda kupa sevindi yaşayan Rodri, turnuvanın da oyuncusu ödülünü kazanmıştı.
Manchester City'de geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Rodri, 2 kez ağları havalandırdı.
Manchester City, Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği İspanyol orta sahanın bonservisni 75 milyon euro olarak belirledi.
Real Madrid, transfere sıcak bakan 30 yaşındaki futbolcu için 50 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis ödemeyi göze aldı.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Rodri transferi için takımlar arasında görüşmeler devam ediyor. Real Madrid, bu transferi hızlı bir şekilde tamamlamak istiyor.
DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU
Ülkesi İspanya ile Dünya Kupası'nda kupa sevindi yaşayan Rodri, turnuvanın da oyuncusu ödülünü kazanmıştı.
Manchester City'de geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Rodri, 2 kez ağları havalandırdı.