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Roma ve Crystal Palace'tan Oosterwolde hamlesi!

Roma ve Crystal Palace, Jayden Oosterwolde için harekete geçerken iki kulübün de Fenerbahçe'ye resmi teklif yapması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 17:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Roma ve Crystal Palace'tan Oosterwolde hamlesi!
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Jayden Oosterwolde için Avrupa'dan ilgi artıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRT Spor'un haberine göre; AS Roma ve Crystal Palace, 25 yaşındaki Hollandalı savunmacıyı transfer etmek istediklerini oyuncu tarafına resmen bildirdi. İki kulübün de yakın zamanda Fenerbahçe'ye resmi teklif yapması bekleniyor.

İSPANYOL VE FRANSIZ KULÜPLERİ DE DEVREDE

Oosterwolde ile İspanya ve Fransa'dan, liglerinde üst sıralarda yer alan kulüplerin de ciddi şekilde ilgilendiği kaydedildi.

Ancak Hollandalı futbolcunun önceliğinin La Liga veya Ligue 1 olmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Avrupa ekiplerinin ilgisini çeken başarılı savunmacı için Fenerbahçe yönetiminin bonservis beklentisi daha önce çıkan haberlerde 25 milyon Euro olarak yer almıştı.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 111 MAÇ

25 yaşındaki Hollandalı savunmacı, Ocak 2023'te 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Parma'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 111 maçta 3 gol atarken 1 asist yaptı.  

 
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