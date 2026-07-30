Knicks'ten Karl-Anthony Towns'a maaş indirimi talebi

New York Knicks'in, Karl-Anthony Towns'tan dört yıl ve 272 milyon dolar değerindeki maksimum kontrat yerine takım dostu bir sözleşmeye imza atmasını isteyeceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA muhabiri Evan Sidery'nin haberine göre, son NBA şampiyonu Knicks yönetimi, Towns ile yapılacak yeni kontrat görüşmelerinde Jalen Brunson'ın fedakarlığını örnek göstermeyi planlıyor.
Towns, Knicks formasıyla geçirdiği ikinci sezonun ardından kulübün 1973'ten bu yana kazandığı ilk NBA şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
Altı kez All-Star seçilen yıldız uzun, normal sezonda çıktığı 75 maçta 20.1 sayı, 11.9 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları yakalarken, yüzde 50.1 saha içi ve yüzde 36.8 üç sayı isabetiyle oynadı.
Play-off'larda ise 19 karşılaşmada 15.9 sayı, 10.6 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları üretirken, yüzde 55.1 saha içi ve yüzde 45.6 üç sayı yüzdesiyle şampiyonluk yolunda takımın en önemli parçalarından biri oldu.
Towns'ın mevcut sözleşmesi kapsamında 2026-27 sezonunda yaklaşık 57.1 milyon dolar kazanması beklenirken, 2027-28 sezonu için yaklaşık 61 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.
Bu sözleşme, Minnesota Timberwolves ile 2022 yılında imzaladığı dört yıl ve 224 milyon dolarlık süper maksimum kontrattan kaynaklanıyor.
Knicks, Towns'ı Ekim 2024'te gerçekleşen üç takımlı takasla kadrosuna katmıştı.
Habere göre Knicks'in Towns'tan indirim istemesinin temel nedeni, Jalen Brunson'ın 2024 yılında yaptığı fedakarlık.
Brunson, bir yıl daha beklemesi halinde yaklaşık 269 milyon dolar değerinde beş yıllık maksimum sözleşme imzalama hakkına sahip olmasına rağmen dört yıl ve 156.5 milyon dolarlık uzatma sözleşmesini kabul etmişti.
Bu karar, yaklaşık 113 milyon dolarlık garanti paradan vazgeçmesi anlamına gelirken, Knicks'e maaş bütçesi açısından önemli esneklik kazandırmıştı.
Knicks Başkanı Leon Rose da o dönemde Brunson'ın kulüp ve takım arkadaşları için fedakarlık yapma isteğini övgüyle karşılamıştı.
Bu mali esneklik sayesinde New York, Towns, Brunson, OG Anunoby, Mikal Bridges ve Josh Hart'tan oluşan çekirdek kadrosunu korumayı başarmıştı.
Brunson'ın sözleşmesi sonrasında Knicks, 2025-26 sezonunda hem NBA Cup şampiyonluğunu hem de 53 yıl aradan sonra ilk NBA şampiyonluğunu kazandı.
Towns'a tam 272 milyon dolarlık maksimum kontrat verilmesi ise zaten oldukça yüksek olan takım maaş bütçesine uzun vadede bir büyük yük daha ekleyecek.
Halihazırda Brunson, Bridges, Anunoby, Hart ve Towns'u uzun süreli kontratlarla kadrosunda bulunduran Knicks'in maaş bütçesinin, gelecek yıllarda da maaş sınırının oldukça üzerinde kalması bekleniyor.
NBA'in apron kuralları, yüksek maaş bütçesine sahip takımların takaslarda maaş birleştirmesini, bazı istisnaları kullanmasını ve kadro kurma konusunda çeşitli hamleler yapmasını kısıtlıyor.
Bu nedenle Towns'ın maksimum kontrattan daha düşük bir anlaşmayı kabul etmesi, Knicks'in şampiyon kadrosunu korurken maaş bütçesi açısından daha fazla hareket alanına sahip olmasını sağlayabilir.
Towns, Knicks formasıyla geçirdiği ikinci sezonun ardından kulübün 1973'ten bu yana kazandığı ilk NBA şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
Altı kez All-Star seçilen yıldız uzun, normal sezonda çıktığı 75 maçta 20.1 sayı, 11.9 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları yakalarken, yüzde 50.1 saha içi ve yüzde 36.8 üç sayı isabetiyle oynadı.
Play-off'larda ise 19 karşılaşmada 15.9 sayı, 10.6 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları üretirken, yüzde 55.1 saha içi ve yüzde 45.6 üç sayı yüzdesiyle şampiyonluk yolunda takımın en önemli parçalarından biri oldu.
Towns'ın mevcut sözleşmesi kapsamında 2026-27 sezonunda yaklaşık 57.1 milyon dolar kazanması beklenirken, 2027-28 sezonu için yaklaşık 61 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.
Bu sözleşme, Minnesota Timberwolves ile 2022 yılında imzaladığı dört yıl ve 224 milyon dolarlık süper maksimum kontrattan kaynaklanıyor.
Knicks, Towns'ı Ekim 2024'te gerçekleşen üç takımlı takasla kadrosuna katmıştı.
Habere göre Knicks'in Towns'tan indirim istemesinin temel nedeni, Jalen Brunson'ın 2024 yılında yaptığı fedakarlık.
Brunson, bir yıl daha beklemesi halinde yaklaşık 269 milyon dolar değerinde beş yıllık maksimum sözleşme imzalama hakkına sahip olmasına rağmen dört yıl ve 156.5 milyon dolarlık uzatma sözleşmesini kabul etmişti.
Bu karar, yaklaşık 113 milyon dolarlık garanti paradan vazgeçmesi anlamına gelirken, Knicks'e maaş bütçesi açısından önemli esneklik kazandırmıştı.
Knicks Başkanı Leon Rose da o dönemde Brunson'ın kulüp ve takım arkadaşları için fedakarlık yapma isteğini övgüyle karşılamıştı.
Bu mali esneklik sayesinde New York, Towns, Brunson, OG Anunoby, Mikal Bridges ve Josh Hart'tan oluşan çekirdek kadrosunu korumayı başarmıştı.
Brunson'ın sözleşmesi sonrasında Knicks, 2025-26 sezonunda hem NBA Cup şampiyonluğunu hem de 53 yıl aradan sonra ilk NBA şampiyonluğunu kazandı.
Towns'a tam 272 milyon dolarlık maksimum kontrat verilmesi ise zaten oldukça yüksek olan takım maaş bütçesine uzun vadede bir büyük yük daha ekleyecek.
Halihazırda Brunson, Bridges, Anunoby, Hart ve Towns'u uzun süreli kontratlarla kadrosunda bulunduran Knicks'in maaş bütçesinin, gelecek yıllarda da maaş sınırının oldukça üzerinde kalması bekleniyor.
NBA'in apron kuralları, yüksek maaş bütçesine sahip takımların takaslarda maaş birleştirmesini, bazı istisnaları kullanmasını ve kadro kurma konusunda çeşitli hamleler yapmasını kısıtlıyor.
Bu nedenle Towns'ın maksimum kontrattan daha düşük bir anlaşmayı kabul etmesi, Knicks'in şampiyon kadrosunu korurken maaş bütçesi açısından daha fazla hareket alanına sahip olmasını sağlayabilir.