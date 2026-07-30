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Chelsea, Maxence Lacroix'le imzaladı!

Chelsea, Crystal Palace forması giyen Fransız stoper Maxence Lacroix'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 13:28
Fotoğraf: chelseafc.com
Chelsea, Maxence Lacroix'le imzaladı!
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Chelsea, Crystal Palace'tan Maxence Lacroix transferini resmen açıkladı. İngiliz ekibi, 26 yaşındaki Fransız savunmacıyla 2032 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2032'YE KADAR İMZA

Chelsea'nin resmi açıklamasına göre Maxence Lacroix, Stamford Bridge'de 2032 yılına kadar geçerli sözleşmeye imza attı. Fransız futbolcu, 2026/27 sezonu öncesinde yeni takımına katılacak.

"KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUZ"

Transferin ardından konuşan Lacroix, "Bu harika kulübün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Chelsea'nin büyüklüğünü ve kazanma geleneğini herkes biliyor. Burada olmak benim için gurur verici. Teknik direktörle konuştuğumda kulüp için aynı hedefleri paylaştığımızı gördüm. Kazanmak istiyoruz. Buradaki oyuncu kalitesi ve kulübün sunduğu imkanlarla bunu başarabileceğimize inanıyorum. Kupalar kazanmak istiyoruz ve buna katkı sağlamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

CRYSTAL PALACE'TA TARİH YAZDI

Crystal Palace formasıyla iki sezonda 98 maça çıkan Lacroix, UEFA Konferans Ligi, FA Cup ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı. Kariyerine Sochaux altyapısında başlayan Fransız stoper, 2020 yılında Wolfsburg'a transfer oldu ve Alman ekibinde 130 karşılaşmada görev yaptıktan sonra Crystal Palace'ın yolunu tuttu.

FRANSA MİLLİ TAKIMI'NA YÜKSELDİ

Premier Lig ve Avrupa kupalarındaki performansıyla Fransa Milli Takımı'na yükselen Lacroix, mart ayında ilk milli maçına çıktı. 26 yaşındaki savunmacı, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer alırken turnuvada üç karşılaşmada forma giydi.

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