Beşiktaş son teklifini yaptı; top artık Salah'ta

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü Muhammed Salah transferinde kritik aşamaya gelindi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Liverpool kariyerini noktallayan Mısırlı yıldızın, önündeki teklifleri değerlendirmek üzere menajeri Ramy Abbas ile kapsamlı bir toplantı yaptığı belirtildi. Görüşmede Salah'a Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen bütün tekliflerin mali ve sportif şartlarıyla birlikte sunulduğu ifade edildi.
Menajerinin seçenekleri masaya koymasının ardından 34 yaşındaki futbolcunun artık geleceğiyle ilgili kesin kararını vermek durumunda kaldığı aktarıldı.
BEŞİKTAŞ'IN SON TEKLİFİ
Beşiktaş'ın, Salah'a bonuslarla birlikte yıllık 15 milyon Euro'ya ulaşan bir paket teklif ettiği öne sürüldü. Mevcut tabloya göre Siyah-Beyazlılar'ın önerisinin Avrupa kulüpleri arasındaki en yüksek teklif olduğu ve henüz oyuncu cephesinden reddedilmediği belirtildi.
SON AŞAMAYA GELİNDİ
Salah ile temsilcisinin son değerlendirmelerin ardından kısa süre içinde ortak bir karar vermesi beklenirken, Beşiktaş Yönetimi de Mısırlı yıldızdan gelecek cevaba odaklandı. Öte yandan daha önce forma satışlarından talep edilen yüksek menajerlik komisyonu nedeniyle görüşmelerde gerilim yaşandığı ifade edilmişti. Tarafların bu konudaki mali ayrıntıları yeniden ele aldığı ve transferin geleceğinin Salah'ın vereceği son karara bağlı olduğu kaydedildi.
ÜÇ MEVKİYE ÖNCELİK VERİLDİ
Beşiktaş'ta hâlâ en çok konuşulan konu Salah transferi olsa da Siyah-Beyazlılar son teklifinin ardından Mısırlı yıldızı beklemeye geçmiş ve masadan kalkmıştı. Teknik direktör Italiano, sağ kenar, sol stoper ve orta sahaya yapılacak takviyelere öncelik verdi. Sonrasında forvete bakılacak. Santrfor konusu fırsat dönemine de bırakılabilir. Ancak özellikle diğer 3 mevkide olabildiğince hızlı ve nokta atışı transferlerin yapılması planlanıyor.
Menajerinin seçenekleri masaya koymasının ardından 34 yaşındaki futbolcunun artık geleceğiyle ilgili kesin kararını vermek durumunda kaldığı aktarıldı.
BEŞİKTAŞ'IN SON TEKLİFİ
Beşiktaş'ın, Salah'a bonuslarla birlikte yıllık 15 milyon Euro'ya ulaşan bir paket teklif ettiği öne sürüldü. Mevcut tabloya göre Siyah-Beyazlılar'ın önerisinin Avrupa kulüpleri arasındaki en yüksek teklif olduğu ve henüz oyuncu cephesinden reddedilmediği belirtildi.
SON AŞAMAYA GELİNDİ
Salah ile temsilcisinin son değerlendirmelerin ardından kısa süre içinde ortak bir karar vermesi beklenirken, Beşiktaş Yönetimi de Mısırlı yıldızdan gelecek cevaba odaklandı. Öte yandan daha önce forma satışlarından talep edilen yüksek menajerlik komisyonu nedeniyle görüşmelerde gerilim yaşandığı ifade edilmişti. Tarafların bu konudaki mali ayrıntıları yeniden ele aldığı ve transferin geleceğinin Salah'ın vereceği son karara bağlı olduğu kaydedildi.
ÜÇ MEVKİYE ÖNCELİK VERİLDİ
Beşiktaş'ta hâlâ en çok konuşulan konu Salah transferi olsa da Siyah-Beyazlılar son teklifinin ardından Mısırlı yıldızı beklemeye geçmiş ve masadan kalkmıştı. Teknik direktör Italiano, sağ kenar, sol stoper ve orta sahaya yapılacak takviyelere öncelik verdi. Sonrasında forvete bakılacak. Santrfor konusu fırsat dönemine de bırakılabilir. Ancak özellikle diğer 3 mevkide olabildiğince hızlı ve nokta atışı transferlerin yapılması planlanıyor.