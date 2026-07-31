31 Temmuz
Club Brugge-Union St.Gilloise
21:30
31 Temmuz
LASK-Grazer AK
20:30
31 Temmuz
Wisla Plock-Widzew Lodz
19:00
31 Temmuz
Motor Lublin-Jagiellonia Bialystok
21:30
31 Temmuz
Elche-Cordoba
11:30
31 Temmuz
FC Köln-Hertha Berlin
13:00
31 Temmuz
Freiburg-Greuther Fürth
15:00
31 Temmuz
AS Monaco-Cercle Brugge
18:00
31 Temmuz
Wolfsburg-Telstar
18:00
31 Temmuz
Toulouse-Real Sociedad
20:00
31 Temmuz
NEC Nijmegen-Sevilla
20:00
31 Temmuz
Birmingham City-Barcelona
21:45
31 Temmuz
Sporting CP-N. Forest
21:45

LeBron ile ESPN, "The Last Dance" benzeri belgesel için anlaşmaya yakın

Philadelphia 76ers yıldızı LeBron James ile ESPN'in, Michael Jordan ve Chicago Bulls'u konu alan efsanevi "The Last Dance" belgeseline benzer perde arkası bir belgesel serisi için anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 12:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
LeBron ile ESPN, 'The Last Dance' benzeri belgesel için anlaşmaya yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Philadelphia 76ers yıldızı LeBron James ile ESPN'in, Michael Jordan ve Chicago Bulls'u konu alan efsanevi "The Last Dance" belgeseline benzer perde arkası bir belgesel serisi için anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'ten Andrew Marchand'ın haberine göre taraflar arasındaki görüşmeler "gol çizgisine kadar gelmiş durumda." Haberde, James'in Philadelphia 76ers'taki dönemini takip edecek bir kamera ekibinin sezon boyunca yıldız oyuncuyu görüntülemesinin beklendiği belirtildi. Ayrıca James'in kariyerinin ilk yıllarında NBA ekipleri tarafından çekilen arşiv görüntülerinin de belgeselde kullanılacağı ifade edildi.

Belgeselin ne zaman tamamlanacağı ve yayınlanacağı konusunda ise henüz belirlenmiş bir takvim bulunmuyor.

Öte yandan James'in iş ortağı ve menajeri Maverick Carter, daha sonra sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "The Last Dance" tarzında bir belgesel serisi hazırlanacağı yönündeki haberi yalanladı.

LeBron James, bu yaz Philadelphia ile ikinci yılı oyuncu opsiyonlu iki yıllık 8 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı. Ancak oyuncunun menajeri Rich Paul, kısa süre önce yaptığı açıklamada James'in bu kontratın da ötesinde kariyerini sürdürebileceğinin sinyalini vermişti.

10 bölümden oluşan "The Last Dance" belgeseli, Michael Jordan'ın efsanevi kariyerini ve Chicago Bulls'un 1990'lardaki hanedanlığını konu almış, yapım 2020 yılında Emmy Ödülü kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.