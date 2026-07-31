LeBron ile ESPN, 'The Last Dance' benzeri belgesel için anlaşmaya yakın

Philadelphia 76ers yıldızı LeBron James ile ESPN'in, Michael Jordan ve Chicago Bulls'u konu alan efsanevi "The Last Dance" belgeseline benzer perde arkası bir belgesel serisi için anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'ten Andrew Marchand'ın haberine göre taraflar arasındaki görüşmeler "gol çizgisine kadar gelmiş durumda." Haberde, James'in Philadelphia 76ers'taki dönemini takip edecek bir kamera ekibinin sezon boyunca yıldız oyuncuyu görüntülemesinin beklendiği belirtildi. Ayrıca James'in kariyerinin ilk yıllarında NBA ekipleri tarafından çekilen arşiv görüntülerinin de belgeselde kullanılacağı ifade edildi.
Belgeselin ne zaman tamamlanacağı ve yayınlanacağı konusunda ise henüz belirlenmiş bir takvim bulunmuyor.
Öte yandan James'in iş ortağı ve menajeri Maverick Carter, daha sonra sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "The Last Dance" tarzında bir belgesel serisi hazırlanacağı yönündeki haberi yalanladı.
LeBron James, bu yaz Philadelphia ile ikinci yılı oyuncu opsiyonlu iki yıllık 8 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı. Ancak oyuncunun menajeri Rich Paul, kısa süre önce yaptığı açıklamada James'in bu kontratın da ötesinde kariyerini sürdürebileceğinin sinyalini vermişti.
10 bölümden oluşan "The Last Dance" belgeseli, Michael Jordan'ın efsanevi kariyerini ve Chicago Bulls'un 1990'lardaki hanedanlığını konu almış, yapım 2020 yılında Emmy Ödülü kazanmıştı.
Belgeselin ne zaman tamamlanacağı ve yayınlanacağı konusunda ise henüz belirlenmiş bir takvim bulunmuyor.
Öte yandan James'in iş ortağı ve menajeri Maverick Carter, daha sonra sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "The Last Dance" tarzında bir belgesel serisi hazırlanacağı yönündeki haberi yalanladı.
LeBron James, bu yaz Philadelphia ile ikinci yılı oyuncu opsiyonlu iki yıllık 8 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı. Ancak oyuncunun menajeri Rich Paul, kısa süre önce yaptığı açıklamada James'in bu kontratın da ötesinde kariyerini sürdürebileceğinin sinyalini vermişti.
10 bölümden oluşan "The Last Dance" belgeseli, Michael Jordan'ın efsanevi kariyerini ve Chicago Bulls'un 1990'lardaki hanedanlığını konu almış, yapım 2020 yılında Emmy Ödülü kazanmıştı.