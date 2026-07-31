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Galatasaray'dan Musiala iddialarına yalanlama

Galatasaray, Jamal Musiala'nın transferine ilişkin iddiaları yalanlayarak kamuoyunu yalnızca resmi açıklamaları dikkate almaya çağırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 12:30 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026 12:41
Haber: Sporx.com
Galatasaray'dan Musiala iddialarına yalanlama
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Galatasaray, Jamal Musiala'nın sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili resmi açıklama yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken, kamuoyunun yalnızca kulübün resmi açıklamalarını esas almasını istedi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Son dönemde kulübümüz hakkında kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan, gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Profesyonel futbolcu Jamal Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır.

Gerçek dışı olduğu açıkça ortaya konulan bu iddiaların ısrarla gündemde tutulması; kamuoyunu yanıltmaya ve kulübümüzün transfer çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı oluşturma çabasıdır.

Bu spekülasyonların sahibi kişi ve mecraların geçen sezon da benzer gerçek dışı iddialarla kamuoyu karşısına çıkmış olmaları dikkat çekicidir.

Galatasaray Spor Kulübü, transfer çalışmalarını kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda, büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütmektedir. Gerçek dışı haberler ve spekülatif iddialar, kulübümüzün çalışma prensiplerini ve hedeflerini değiştirmeyecektir.

Kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının, yalnızca kulübümüzün resmî açıklamalarını esas almasını, gerçeği yansıtmayan haber ve spekülasyonlara, bunları ısrarla dolaşıma sokan kişi ve mecralara itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Galatasaray Spor Kulübü"  

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