30 Temmuz
FC Midtjylland-Beşiktaş
0-2
30 Temmuz
H. Kralove-Tromsoe
3-1
30 Temmuz
CSKA Sofya-Qarabag FK
5-4
30 Temmuz
FC Inter Turku-Başakşehir
2-0
30 Temmuz
FC Nordsjaelland-GAIS
6-0
30 Temmuz
Ludogorets -Hapoel Tel Aviv
2-2
30 Temmuz
Panathinaikos-Paksi SE
2-2

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları sona erdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 00:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları tamamlandı
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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu, 9 rövanş müsabakasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Danimarka'nın Midtjylland takımını 2-0 yenerek adını üçüncü eleme turuna yazdırdı. Siyah-beyazlılar, bu turda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacak.

Beşiktaş ile Hradec Kralove'nin yanı sıra İsrail'den Maccabi Tel Aviv, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Pafos, Yunanistan'dan PAOK, Belçika'dan Anderlecht, Macaristan'dan Ferencvaros, Portekiz'den Benfica ve Bulgaristan'dan CSKA Sofya, tur atlayan takımlar oldu.

- Sonuçlar:

Midtjylland (Danimarka)-Beşiktaş: 0-2 (0-1)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Sheriff (Moldova): 1-0 (5-0)

Hradec Kralove (Çekya)-Tromsö (Norveç): 3-1 (1-0)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Hajduk Split (Hırvatistan): 4-0 (Uzatmada) (0-2)

PAOK (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0 (3-2)

Anderlecht (Belçika)-Hammarby (İsveç): 3-1 (1-1)

Ferencvaros (Macaristan)-Twente (Hollanda): 2-2 (2-1)

CSKA Sofya (Bulgaristan)-Karabağ (Azerbaycan): 0-0 (Penaltılarda 5-4 ) (0-0)

Benfica (Portekiz)-St. Gallen (İsviçre): 5-0 (1-2)

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