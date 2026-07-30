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Manchester United'dan Leao için hamle

Manchester United, Milan forması giyen ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Rafael Leao ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 17:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'dan Leao için hamle
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Manchester United, Milan forması giyen Rafael Leao için harekete geçti.

MANU'DAN YENİ HAMLE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekizli yıldız ile daha önce de ilgilenen Manchester United, Leao ile ilgili yeniden hamle yaptı.

BİLGİ İSTEDİLER

Nicolo Schira'nın haberine göre, İngiliz ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarıyla ilgili Milan'dan bilgi istedi.

Milan'dan kesin olarak ayrılması beklenen Rafael Leao, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

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