Manchester United'dan Leao için hamle

Manchester United, Milan forması giyen Rafael Leao için harekete geçti.
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BİLGİ İSTEDİLER
Nicolo Schira'nın haberine göre, İngiliz ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarıyla ilgili Milan'dan bilgi istedi.
Milan'dan kesin olarak ayrılması beklenen Rafael Leao, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.
SEZON PERFORMANSI
Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
MANU'DAN YENİ HAMLE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekizli yıldız ile daha önce de ilgilenen Manchester United, Leao ile ilgili yeniden hamle yaptı.
BİLGİ İSTEDİLER
Nicolo Schira'nın haberine göre, İngiliz ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarıyla ilgili Milan'dan bilgi istedi.
Milan'dan kesin olarak ayrılması beklenen Rafael Leao, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.
SEZON PERFORMANSI
Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.