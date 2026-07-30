Hart'tan Draymond'a yanıt: 'Paramın hesabını yapma'

New York Knicks oyuncusu Josh Hart, Draymond Green'in Jalen Brunson'ın maksimum kontrat yerine daha düşük maaşlı sözleşmeyi tercih etmesini eleştirmesine sosyal medyadan yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Club 520 Podcast'e katılan Green, Brunson'ın Knicks'in mali gücü düşünüldüğünde maaşından fedakârlık yapması için herhangi bir neden olmadığını savundu.
"Bu takım New York Knicks. Bunu karşılayabilirler. İndirim yapmana gerek yok." ifadelerini kullanan Green, kendi durumunun ise farklı olduğunu söyledi.
Golden State Warriors günlerinden örnek veren tecrübeli oyuncu, Stephen Curry ile Klay Thompson'ın zaten maksimum kontratlar aldığı dönemde kendisinin daha düşük maaşı kabul ettiğini hatırlattı.
"Benim durumum farklıydı çünkü Steph 270 milyon, Klay ise 180 milyon dolar kazanıyordu. Bir yerden fedakârlık yapılması gerekiyordu. Tamam, ben daha az alabilirdim.
"Ama Brunson takımın en önemli oyuncusu. Josh Hart ya da başka biri daha az alsın. Onlar benim eski rolümdeki oyuncular. Biri fedakârlık yapsın. Steph Curry bir kuruş bile eksik almadı, Klay Thompson da almadı. Eğer sistem işleyecekse biri fedakârlık yapmalı ama ben onların bunu yapmasını beklemiyorum. Brunson'ın neden böyle yaptığını bilmiyorum ama onun adına mutluyum."
Adının bu örnek içinde geçmesinden rahatsız olan Josh Hart ise X hesabından Green'e kısa bir mesajla karşılık verdi.
"Yetişkin insanların başkalarının cebindeki parayı saymayı bırakmasını normalleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Brunson'ın daha büyük bir maksimum kontratı beklemek yerine dört yıl ve 156.5 milyon dolarlık uzatma sözleşmesini kabul etmesi, Knicks'e maaş bütçesi açısından önemli bir esneklik sağlamıştı.
Bu mali alan sayesinde New York ekibi, Karl-Anthony Towns ile Mikal Bridges'i kadrosuna katarken, söz konusu iki oyuncu Knicks'in şampiyonluk sezonunda önemli rol oynamıştı.
Green ise Brunson'ın maaş indirimi yapmasına gerek olmadığını savunmayı sürdürdü. Warriors'ın dört şampiyonluk kazandığı dönemde hem Stephen Curry'nin hem de Klay Thompson'ın maksimum kontratlarla oynadığını hatırlatan Green, Knicks'in de Brunson tam maaşını alsa bile rekabetçi kalabileceğini dile getirdi.
"Bu takım New York Knicks. Bunu karşılayabilirler. İndirim yapmana gerek yok." ifadelerini kullanan Green, kendi durumunun ise farklı olduğunu söyledi.
Golden State Warriors günlerinden örnek veren tecrübeli oyuncu, Stephen Curry ile Klay Thompson'ın zaten maksimum kontratlar aldığı dönemde kendisinin daha düşük maaşı kabul ettiğini hatırlattı.
"Benim durumum farklıydı çünkü Steph 270 milyon, Klay ise 180 milyon dolar kazanıyordu. Bir yerden fedakârlık yapılması gerekiyordu. Tamam, ben daha az alabilirdim.
"Ama Brunson takımın en önemli oyuncusu. Josh Hart ya da başka biri daha az alsın. Onlar benim eski rolümdeki oyuncular. Biri fedakârlık yapsın. Steph Curry bir kuruş bile eksik almadı, Klay Thompson da almadı. Eğer sistem işleyecekse biri fedakârlık yapmalı ama ben onların bunu yapmasını beklemiyorum. Brunson'ın neden böyle yaptığını bilmiyorum ama onun adına mutluyum."
Adının bu örnek içinde geçmesinden rahatsız olan Josh Hart ise X hesabından Green'e kısa bir mesajla karşılık verdi.
"Yetişkin insanların başkalarının cebindeki parayı saymayı bırakmasını normalleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Brunson'ın daha büyük bir maksimum kontratı beklemek yerine dört yıl ve 156.5 milyon dolarlık uzatma sözleşmesini kabul etmesi, Knicks'e maaş bütçesi açısından önemli bir esneklik sağlamıştı.
Bu mali alan sayesinde New York ekibi, Karl-Anthony Towns ile Mikal Bridges'i kadrosuna katarken, söz konusu iki oyuncu Knicks'in şampiyonluk sezonunda önemli rol oynamıştı.
Green ise Brunson'ın maaş indirimi yapmasına gerek olmadığını savunmayı sürdürdü. Warriors'ın dört şampiyonluk kazandığı dönemde hem Stephen Curry'nin hem de Klay Thompson'ın maksimum kontratlarla oynadığını hatırlatan Green, Knicks'in de Brunson tam maaşını alsa bile rekabetçi kalabileceğini dile getirdi.