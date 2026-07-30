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Altay'da yaprak dökümü sürüyor

Altay'da kadro dağılırken, Onur Efe de Gaziemir Spor'la anlaşarak takımdan ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 13:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da yaprak dökümü sürüyor
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3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da kadro erimeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon ligde kalmayı son hafta başaran, yeni sezon öncesi borç yükü nedeniyle yönetim kuramayan siyah-beyazlı kulüpten ayrılan son futbolcu Onur Efe oldu. İzmir ekibinin altyapısından yetişen ve sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ligin yeni temsilcisi Gaziemir Spor'la söz kesti.

Hikmet, Emre ve Ege'nin sözleşmelerini tek taraflı feshettiği Altay'da kontratları sona eren Yunus Efe ve Sefa kulübe dönmeme kararı aldı. Serbest kalan Ceyhun, Özgür ve Ali'nin yanı sıra kulübe ihtarname gönderen Caner, İsa, Oktay ve İbrahim'in durumları belirsiz. Yeni sezon hazırlıklarına henüz başlamayan Altay'da tüm gözler yönetime talip olması gündeme gelen çalışma grubunun vereceği karara çevrildi.

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