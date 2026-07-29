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Icardi'nin menajeri Pino'dan yeni takım açıklaması!

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Arjantinli golcünün ülkesine dönmeyi düşünmediğini açıkladı. Pino, 33 yaşındaki futbolcu için en uygun adresin Como olabileceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 22:49
Haber: Sporx.com dış haberler
Icardi'nin menajeri Pino'dan yeni takım açıklaması!
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Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği belirsizliğini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, TYC Sports'a yaptığı açıklamada oyuncunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ARJANTİN'DE OYNAMAKLA İLGİLENMİYOR"

Icardi'nin ülkesine dönme ihtimali hakkında konuşan Pino, herhangi bir kulüple temas kurmadıklarını belirtti.

"Hiç kimseyle görüşmedik. Her hâlükârda Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor."

"EN İYİ SEÇENEK COMO"

Menajer Pino, Icardi için İtalya'dan Como seçeneğinin öne çıktığını dile getirdi.

"Resmi olmayan bilgilere göre Milano'ya 30 kilometre uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu. Icardi için en iyi seçenek Como gibi görünüyor."

Ancak kaynakta Como ile resmî görüşme gerçekleştirildiğine veya oyuncuya teklif sunulduğuna ilişkin bilgi yer almadı.

"KARAR HER AN VERİLEBİLİR"

Elio Pino, Icardi'nin yeni takımına ilişkin kararın kısa süre içerisinde açıklanabileceğini söyledi.

Pino, "Karar her an verilebilir." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA 102 GOLE KATKI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği 4 sezonda 4 şampiyonluk yaşadı. Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asistlik katkı sağladı.

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