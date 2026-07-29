Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 29 yaşındaki sağbek oyuncusu Kerim Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün açıklamasında, Bandırmaspor forması giyen 29 yaşındaki sağbek Kerim Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takıma önemli katkı sağlamasını beklediğimiz Kerim Alıcı'ya yeni sezonda başarılar dilerken, transferin camiaya hayırlı olması temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takıma önemli katkı sağlamasını beklediğimiz Kerim Alıcı'ya yeni sezonda başarılar dilerken, transferin camiaya hayırlı olması temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.