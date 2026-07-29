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Mardin 1969 Spor, Kerim Alıcı'yı açıkladı!Mardin 1969 Spor, Kerim Alıcı'yı açıkladı!

Mardin 1969 Spor, sağbek Kerim Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 23:08
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Mardin 1969 Spor, Kerim Alıcı'yı açıkladı!Mardin 1969 Spor, Kerim Alıcı'yı açıkladı!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 29 yaşındaki sağbek oyuncusu Kerim Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, Bandırmaspor forması giyen 29 yaşındaki sağbek Kerim Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takıma önemli katkı sağlamasını beklediğimiz Kerim Alıcı'ya yeni sezonda başarılar dilerken, transferin camiaya hayırlı olması temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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