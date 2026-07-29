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Türkiye, Avusturya'yı 90-64 yenerek çeyrek finale yükseldi

Türkiye, Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 90-64 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde ev sahibi İtalya ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 23:59
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Türkiye, Avusturya'yı 90-64 yenerek çeyrek finale yükseldi
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İtalya'da düzenlenen organizasyonda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan milli takım, eleme turunda da etkili performansını sürdürdü.

İLK YARIYI 13 SAYI ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmanın ilk periyodunu 21-17 önde geçen Türkiye, ikinci çeyrekte farkı çift hanelere çıkardı.

Ay-yıldızlılar, soyunma odasına 43-30 üstünlükle gitti.

FARK GİDEREK AÇILDI

Üçüncü periyotta da kontrolü elinde tutan milli takım, son bölüme 65-43 önde girdi.

Türkiye, karşılaşmadan 90-64 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

RAKİP İTALYA

Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 30 Temmuz Perşembe günü ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.

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