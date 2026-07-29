Türkiye, Avusturya'yı 90-64 yenerek çeyrek finale yükseldi

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye, Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 90-64 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İtalya'da düzenlenen organizasyonda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan milli takım, eleme turunda da etkili performansını sürdürdü.
İLK YARIYI 13 SAYI ÖNDE TAMAMLADI
Karşılaşmanın ilk periyodunu 21-17 önde geçen Türkiye, ikinci çeyrekte farkı çift hanelere çıkardı.
Ay-yıldızlılar, soyunma odasına 43-30 üstünlükle gitti.
FARK GİDEREK AÇILDI
Üçüncü periyotta da kontrolü elinde tutan milli takım, son bölüme 65-43 önde girdi.
Türkiye, karşılaşmadan 90-64 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
RAKİP İTALYA
Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 30 Temmuz Perşembe günü ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.
İtalya'da düzenlenen organizasyonda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan milli takım, eleme turunda da etkili performansını sürdürdü.
İLK YARIYI 13 SAYI ÖNDE TAMAMLADI
Karşılaşmanın ilk periyodunu 21-17 önde geçen Türkiye, ikinci çeyrekte farkı çift hanelere çıkardı.
Ay-yıldızlılar, soyunma odasına 43-30 üstünlükle gitti.
FARK GİDEREK AÇILDI
Üçüncü periyotta da kontrolü elinde tutan milli takım, son bölüme 65-43 önde girdi.
Türkiye, karşılaşmadan 90-64 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
RAKİP İTALYA
Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 30 Temmuz Perşembe günü ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.