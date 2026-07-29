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TFF, Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan Fenerbahçe'yi kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Gornik Zabrze'yi eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe için tebrik mesajı yayımladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 23:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TFF, Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan Fenerbahçe'yi kutladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli ekip, 2. eleme turu rövanşında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur biletini aldı.

"ÜLKE PUANIMIZA DEĞERLİ KATKI"

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi eleyerek 3. tura yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'yi kutlarız."

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Federasyon, Fenerbahçe'ye ülke puanına sağladığı katkı nedeniyle teşekkür ederek mesajını şöyle tamamladı:

"Ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı sarı-lacivertli temsilcimize teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz."

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