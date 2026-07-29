TFF, Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan Fenerbahçe'yi kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli ekip, 2. eleme turu rövanşında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur biletini aldı.
"ÜLKE PUANIMIZA DEĞERLİ KATKI"
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi eleyerek 3. tura yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'yi kutlarız."
"BAŞARILAR DİLERİZ"
Federasyon, Fenerbahçe'ye ülke puanına sağladığı katkı nedeniyle teşekkür ederek mesajını şöyle tamamladı:
"Ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı sarı-lacivertli temsilcimize teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz."
"ÜLKE PUANIMIZA DEĞERLİ KATKI"
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi eleyerek 3. tura yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'yi kutlarız."
"BAŞARILAR DİLERİZ"
Federasyon, Fenerbahçe'ye ülke puanına sağladığı katkı nedeniyle teşekkür ederek mesajını şöyle tamamladı:
"Ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı sarı-lacivertli temsilcimize teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz."