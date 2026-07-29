Fenerbahçe'de Nathan Ake'den hatasız oyun!

Fenerbahçe'nin savunmacısı Nathan Ake, Gornik Zabrze karşısında yüzde 100 pas isabetiyle oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde Nathan Ake, ortaya koyduğu istatistiklerle dikkat çeken isimlerden biri oldu.
YÜZDE 100 PAS İSABETİ
Karşılaşmayı 52/52 pas isabetiyle tamamlayan Nathan Ake, topu oyuna sokmadaki başarısıyla ön plana çıktı. Deneyimli savunmacı ayrıca 1 kilit pas atarken, 1 uzun pas denemesinin tamamında isabet sağladı.
HÜCUMA DA KATKI VERDİ
Fenerbahçeli futbolcu mücadelede 5 üçüncü bölgeye pas, 4 geriye pas ve 1 yaratılan şans istatistiğiyle oynayarak hem savunmada hem de hücum geçişlerinde takımına önemli katkı verdi.
YÜZDE 100 PAS İSABETİ
Karşılaşmayı 52/52 pas isabetiyle tamamlayan Nathan Ake, topu oyuna sokmadaki başarısıyla ön plana çıktı. Deneyimli savunmacı ayrıca 1 kilit pas atarken, 1 uzun pas denemesinin tamamında isabet sağladı.
HÜCUMA DA KATKI VERDİ
Fenerbahçeli futbolcu mücadelede 5 üçüncü bölgeye pas, 4 geriye pas ve 1 yaratılan şans istatistiğiyle oynayarak hem savunmada hem de hücum geçişlerinde takımına önemli katkı verdi.