29 Temmuz
Gornik Zabrze-Fenerbahçe
1-1
29 Temmuz
Dukagjini-Lugano
1-5
29 Temmuz
Kopenhag-Polissya Zhytomyr
2-1
29 Temmuz
Rapid Wien-Santa Coloma
6-2
29 Temmuz
Cerezo Osaka-B. Dortmund
1-0
29 Temmuz
Leverkusen-Genk
4-0
29 Temmuz
Real Betis-Lyon
4-0
29 Temmuz
Watford-Fiorentina
0-1

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz ile eşleşti

Gornik Zabrze'yi toplam 2-1'lik skorla eleyen Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 23:17
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz ile eşleşti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi toplam 2-1'lik skorla eleyerek 3. eleme turuna yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TALISCA İKİ MAÇTA DA GOL ATTI

Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile Kadıköy'de oynadığı ilk karşılaşmayı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazandı.

Polonya'daki rövanşta da Talisca ile gol bulan sarı-lacivertliler, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve tur biletini aldı.

RAKİP STURM GRAZ

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Avusturya ekibi Sturm Graz oldu.

Sarı-lacivertliler, iki maç üzerinden oynanacak eşleşmede rakibini elemesi hâlinde play-off turuna yükselecek.

MAÇ TARİHLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki karşılaşmaların kesin tarihleri, başlama saatleri ve yayıncı kanalı henüz duyurulmadı.

UEFA ve kulüpler tarafından yapılacak açıklamanın ardından karşılaşmaların programı belli olacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.