Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz ile eşleşti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi toplam 2-1'lik skorla eleyerek 3. eleme turuna yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TALISCA İKİ MAÇTA DA GOL ATTI
Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile Kadıköy'de oynadığı ilk karşılaşmayı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazandı.
Polonya'daki rövanşta da Talisca ile gol bulan sarı-lacivertliler, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve tur biletini aldı.
RAKİP STURM GRAZ
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Avusturya ekibi Sturm Graz oldu.
Sarı-lacivertliler, iki maç üzerinden oynanacak eşleşmede rakibini elemesi hâlinde play-off turuna yükselecek.
MAÇ TARİHLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI
Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki karşılaşmaların kesin tarihleri, başlama saatleri ve yayıncı kanalı henüz duyurulmadı.
UEFA ve kulüpler tarafından yapılacak açıklamanın ardından karşılaşmaların programı belli olacak.
Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile Kadıköy'de oynadığı ilk karşılaşmayı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 kazandı.
Polonya'daki rövanşta da Talisca ile gol bulan sarı-lacivertliler, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve tur biletini aldı.
RAKİP STURM GRAZ
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Avusturya ekibi Sturm Graz oldu.
Sarı-lacivertliler, iki maç üzerinden oynanacak eşleşmede rakibini elemesi hâlinde play-off turuna yükselecek.
MAÇ TARİHLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI
Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki karşılaşmaların kesin tarihleri, başlama saatleri ve yayıncı kanalı henüz duyurulmadı.
UEFA ve kulüpler tarafından yapılacak açıklamanın ardından karşılaşmaların programı belli olacak.