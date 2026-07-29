29 Temmuz
Gornik Zabrze-Fenerbahçe
1-1
29 Temmuz
Dukagjini-Lugano
1-5
29 Temmuz
Kopenhag-Polissya Zhytomyr
2-1
29 Temmuz
Rapid Wien-Santa Coloma
6-2
29 Temmuz
Cerezo Osaka-B. Dortmund
1-0
29 Temmuz
Leverkusen-Genk
4-0
29 Temmuz
Real Betis-Lyon
4-0
29 Temmuz
Watford-Fiorentina
0-1

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşları, 8 karşılaşmayla tamamlandı. Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, toplam 2-1'lik skorla bir üst tura yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 23:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş karşılaşmaları, oynanan 8 mücadeleyle tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türk temsilcisi Fenerbahçe, sahasında 1-0 mağlup ettiği Gornik Zabrze ile Polonya'daki rövanşta 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE TOPLAM 2-1'LE TURDA

Sarı-lacivertli takım, iki maç sonunda elde ettiği 2-1'lik üstünlükle adını 3. eleme turuna yazdırdı.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Kairat Almaty, Kauno Zalgiris, Aarhus, Levski Sofia, Hapoel Beer-Sheva, Kızılyıldız ve Slovan Bratislava da tur atladı.

İKİ EŞLEŞME PENALTILARA GİTTİ

Kairat Almaty, Omonia karşısında eşitliği yakaladığı rövanşın ardından rakibine penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağladı.

Aarhus ise ilk maçta 4-1 yenildiği Lech Poznan'ı rövanşta aynı skorla mağlup etti. Danimarka temsilcisi, penaltı atışlarında 4-3 kazanarak turu geçti.

KIZILYILDIZ'DAN 5 GOLLÜ GALİBİYET

Gecenin en farklı sonucunu Kızılyıldız aldı. Sırbistan ekibi, ilk maçta 4-0 yendiği Larne'ı rövanşta da 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

GECENİN SONUÇLARI

Gornik Zabrze-Fenerbahçe: 1-1 (İlk maç: 0-1)

Kairat Almaty-Omonia: 1-0, penaltılar 6-5 (İlk maç: 0-1)

Kauno Zalgiris-Klaksvik: 1-0 (İlk maç: 0-0)

Lech Poznan-Aarhus: 1-4, penaltılar 3-4 (İlk maç: 4-1)

Universitatea Craiova-Levski Sofia: 2-2 (İlk maç: 0-1)

Hapoel Beer-Sheva-Vikingur Reykjavik: 2-0 (İlk maç: 1-2)

Kızılyıldız-Larne: 5-0 (İlk maç: 4-0)

Slovan Bratislava-Iberia: 1-1 (İlk maç: 2-0)

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