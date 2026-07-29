Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş karşılaşmaları, oynanan 8 mücadeleyle tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türk temsilcisi Fenerbahçe, sahasında 1-0 mağlup ettiği Gornik Zabrze ile Polonya'daki rövanşta 1-1 berabere kaldı.
FENERBAHÇE TOPLAM 2-1'LE TURDA
Sarı-lacivertli takım, iki maç sonunda elde ettiği 2-1'lik üstünlükle adını 3. eleme turuna yazdırdı.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Kairat Almaty, Kauno Zalgiris, Aarhus, Levski Sofia, Hapoel Beer-Sheva, Kızılyıldız ve Slovan Bratislava da tur atladı.
İKİ EŞLEŞME PENALTILARA GİTTİ
Kairat Almaty, Omonia karşısında eşitliği yakaladığı rövanşın ardından rakibine penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağladı.
Aarhus ise ilk maçta 4-1 yenildiği Lech Poznan'ı rövanşta aynı skorla mağlup etti. Danimarka temsilcisi, penaltı atışlarında 4-3 kazanarak turu geçti.
KIZILYILDIZ'DAN 5 GOLLÜ GALİBİYET
Gecenin en farklı sonucunu Kızılyıldız aldı. Sırbistan ekibi, ilk maçta 4-0 yendiği Larne'ı rövanşta da 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
GECENİN SONUÇLARI
Gornik Zabrze-Fenerbahçe: 1-1 (İlk maç: 0-1)
Kairat Almaty-Omonia: 1-0, penaltılar 6-5 (İlk maç: 0-1)
Kauno Zalgiris-Klaksvik: 1-0 (İlk maç: 0-0)
Lech Poznan-Aarhus: 1-4, penaltılar 3-4 (İlk maç: 4-1)
Universitatea Craiova-Levski Sofia: 2-2 (İlk maç: 0-1)
Hapoel Beer-Sheva-Vikingur Reykjavik: 2-0 (İlk maç: 1-2)
Kızılyıldız-Larne: 5-0 (İlk maç: 4-0)
Slovan Bratislava-Iberia: 1-1 (İlk maç: 2-0)
FENERBAHÇE TOPLAM 2-1'LE TURDA
Sarı-lacivertli takım, iki maç sonunda elde ettiği 2-1'lik üstünlükle adını 3. eleme turuna yazdırdı.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Kairat Almaty, Kauno Zalgiris, Aarhus, Levski Sofia, Hapoel Beer-Sheva, Kızılyıldız ve Slovan Bratislava da tur atladı.
İKİ EŞLEŞME PENALTILARA GİTTİ
Kairat Almaty, Omonia karşısında eşitliği yakaladığı rövanşın ardından rakibine penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağladı.
Aarhus ise ilk maçta 4-1 yenildiği Lech Poznan'ı rövanşta aynı skorla mağlup etti. Danimarka temsilcisi, penaltı atışlarında 4-3 kazanarak turu geçti.
KIZILYILDIZ'DAN 5 GOLLÜ GALİBİYET
Gecenin en farklı sonucunu Kızılyıldız aldı. Sırbistan ekibi, ilk maçta 4-0 yendiği Larne'ı rövanşta da 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
GECENİN SONUÇLARI
Gornik Zabrze-Fenerbahçe: 1-1 (İlk maç: 0-1)
Kairat Almaty-Omonia: 1-0, penaltılar 6-5 (İlk maç: 0-1)
Kauno Zalgiris-Klaksvik: 1-0 (İlk maç: 0-0)
Lech Poznan-Aarhus: 1-4, penaltılar 3-4 (İlk maç: 4-1)
Universitatea Craiova-Levski Sofia: 2-2 (İlk maç: 0-1)
Hapoel Beer-Sheva-Vikingur Reykjavik: 2-0 (İlk maç: 1-2)
Kızılyıldız-Larne: 5-0 (İlk maç: 4-0)
Slovan Bratislava-Iberia: 1-1 (İlk maç: 2-0)