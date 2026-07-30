NBA'in Kawhi Leonard soruşturması 2027'ye kadar uzayabilir

Los Angeles Clippers'ın, Kawhi Leonard'a maaş bütçesi kurallarını ihlal ederek ödeme yaptığı iddialarına ilişkin NBA tarafından yürütülen soruşturmanın kısa vadede sonuçlanması beklenmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Baxter Holmes'un haberine göre, tarafların soruşturma bulguları ya da Clippers'a verilmesi planlanan olası cezalar konusunda anlaşamaması halinde süreç 2027 yılına kadar uzayabilir.
Haberde, Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği'nin (NBPA), NBA'in yeterli kanıt olmadan ceza vermesi durumunda konuyu tahkime taşıyacağı belirtildi.
Soruşturmanın devam etmesi, Kawhi Leonard'ın Brandon Ingram, Gradey Dick ve draft hakları karşılığında Toronto Raptors'a gönderilmesini öngören anlaşmanın da askıya alınmasına neden oldu. Takasın soruşturma tamamlanmadan gerçekleşmesi halinde Raptors, Leonard'a yönelik olası yaptırımları da devralma riskiyle karşı karşıya kalacaktı. Bu yaptırımlar arasında oyuncunun ceza alması veya sözleşmesinin geçersiz sayılması gibi ihtimaller bulunuyor.
Hem Clippers hem de Raptors yönetimi, Leonard takasını şimdilik durdurma kararı alırken, iki kulüp de anlaşmanın soruşturma tamamlandıktan sonra gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.
NBA Komiseri Adam Silver, temmuz ayının ortasında yaptığı açıklamada soruşturmanın "bu yaz" tamamlanmasını istediğini söylemişti. Silver, NBA Finalleri sırasında da incelemenin kısa süre içinde sonuçlanmasını beklediğini dile getirmişti. Soruşturma, geçen eylül ayından bu yana hukuk firması Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tarafından yürütülüyor.
NBPA İcra Direktörü David Kelly ise temmuz ayı başında yaptığı açıklamada, Wachtell Lipton'ın şu ana kadar cezayı gerektirecek herhangi bir bulguya ulaştığına dair bir işaret görmediğini söylemişti.
Clippers'ın, maaş bütçesi kurallarını dolanmak amacıyla iflas eden çevreci bankacılık şirketi Aspiration üzerinden Leonard'a görünürde herhangi bir iş yapılmayan sponsorluk anlaşmasıyla ödeme yaptığı iddia ediliyor. Şirketin kurucu ortaklarından Joseph Sanberg, geçen ekim ayında dolandırıcılık suçunu kabul etmiş ve haziran ayında 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Clippers cephesi ise Aspiration'ın Leonard'a gizlice ek ödeme yapmak için kullanıldığı yönündeki iddiaları defalarca reddetti. Kulüp, Sanberg'in dolandırıcılığının mağdurlarından biri olduklarını savunurken, Holmes'a konuşan bir kaynak, Clippers'ın gerekirse tahkime gitmek pahasına bu suçlamalarla "sonuna kadar mücadele edeceğini" belirtti.
Leonard, 2019 yılında Raptors'ı NBA şampiyonluğuna taşıdıktan sonra aynı yaz serbest oyuncu olarak Clippers'a katılmıştı.
Haberde, Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği'nin (NBPA), NBA'in yeterli kanıt olmadan ceza vermesi durumunda konuyu tahkime taşıyacağı belirtildi.
Soruşturmanın devam etmesi, Kawhi Leonard'ın Brandon Ingram, Gradey Dick ve draft hakları karşılığında Toronto Raptors'a gönderilmesini öngören anlaşmanın da askıya alınmasına neden oldu. Takasın soruşturma tamamlanmadan gerçekleşmesi halinde Raptors, Leonard'a yönelik olası yaptırımları da devralma riskiyle karşı karşıya kalacaktı. Bu yaptırımlar arasında oyuncunun ceza alması veya sözleşmesinin geçersiz sayılması gibi ihtimaller bulunuyor.
Hem Clippers hem de Raptors yönetimi, Leonard takasını şimdilik durdurma kararı alırken, iki kulüp de anlaşmanın soruşturma tamamlandıktan sonra gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.
NBA Komiseri Adam Silver, temmuz ayının ortasında yaptığı açıklamada soruşturmanın "bu yaz" tamamlanmasını istediğini söylemişti. Silver, NBA Finalleri sırasında da incelemenin kısa süre içinde sonuçlanmasını beklediğini dile getirmişti. Soruşturma, geçen eylül ayından bu yana hukuk firması Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tarafından yürütülüyor.
NBPA İcra Direktörü David Kelly ise temmuz ayı başında yaptığı açıklamada, Wachtell Lipton'ın şu ana kadar cezayı gerektirecek herhangi bir bulguya ulaştığına dair bir işaret görmediğini söylemişti.
Clippers'ın, maaş bütçesi kurallarını dolanmak amacıyla iflas eden çevreci bankacılık şirketi Aspiration üzerinden Leonard'a görünürde herhangi bir iş yapılmayan sponsorluk anlaşmasıyla ödeme yaptığı iddia ediliyor. Şirketin kurucu ortaklarından Joseph Sanberg, geçen ekim ayında dolandırıcılık suçunu kabul etmiş ve haziran ayında 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Clippers cephesi ise Aspiration'ın Leonard'a gizlice ek ödeme yapmak için kullanıldığı yönündeki iddiaları defalarca reddetti. Kulüp, Sanberg'in dolandırıcılığının mağdurlarından biri olduklarını savunurken, Holmes'a konuşan bir kaynak, Clippers'ın gerekirse tahkime gitmek pahasına bu suçlamalarla "sonuna kadar mücadele edeceğini" belirtti.
Leonard, 2019 yılında Raptors'ı NBA şampiyonluğuna taşıdıktan sonra aynı yaz serbest oyuncu olarak Clippers'a katılmıştı.