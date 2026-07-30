Lakers için yeni takas hedefi: P.J. Washington

NBA muhabiri Jovan Buha, Los Angeles Lakers'ın Jonathan Kuminga yerine Dallas Mavericks forveti P.J. Washington için tüm kozlarını oynaması gerektiğini savundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lakers'ın uzun süredir Jonathan Kuminga ile anılmasına rağmen Buha, Batı Konferansı'ndan bir başka forvetin takım için çok daha doğru bir hamle olacağını söyledi.
Lakers Mailbag programında konuşan Buha, P.J. Washington'ın Lakers'ın agresif şekilde hedeflemesi gereken isim olduğunu belirterek olası bir takası "hiç düşünmeden yapılacak bir hamle" olarak değerlendirdi.
Gazeteci ayrıca Mavericks'in Washington ya da pivot Daniel Gafford'dan biriyle yollarını ayırmayı değerlendirebileceğini öne sürdü.
Buha, Lakers yönetiminin Kuminga konusunda temkinli davranmasının kadroya yatırım yapmak istemedikleri anlamına gelmediğini ifade etti.
Kuminga'nın ancak sign-and-trade yöntemiyle kadroya katılabileceğini hatırlatan Buha, bunun Lakers'ın oyuncuya en az üç yıllık sözleşme vermesi ve Golden State Warriors'a önemli değerler göndermesi anlamına geldiğini söyledi.
Buha'ya göre Lakers yönetimi, Kuminga'nın yıllık maaşı ile bu takasın maliyetini dikkatlice değerlendirmek zorunda.
"Pelinka'nın büyük bir hamle yapmaktan korktuğunu düşünmüyorum. Kuminga konusunda çok fazla değişken var.
"Eğer Lakers onu sign-and-trade ile alacaksa -ki şu anda tek seçenek bu- en az üç, hatta muhtemelen dört yıllık bir sözleşmeye bağlı kalacak. Bu da Kuminga için uzun vadeli bir yatırım anlamına geliyor.
"Bence Lakers'ın öncelikle bakacağı konu sözleşmenin yapısı ve yıllık ortalama maaşı olacaktır. Eğer rakam kulübün rahat edeceği seviyedeyse devam edilir. Ama yıllık 15 milyon doların, hatta 20 milyon doların üzerine çıkarsa buna girmek isteyeceklerini sanmıyorum. Bu onlar için fazla yüksek bir bedel olur."
Buha, buna karşın Lakers'ın P.J. Washington için agresif davranmaması halinde yönetimi eleştireceğini belirtti.
"Benim eleştireceğim nokta P.J. Washington gibi bir oyuncu için tüm kozların oynanmaması olur. Hiç düşünmeden böyle bir hamleyi yapardım. Bana göre gerçek anlamda 'all-in' denecek hamle budur. Onun son eksik parça olmadığını düşünmelerine katılmıyorum."
Buha'ya göre Lakers'ın hâlâ savunma yapabilen, maç sonlarında sahada kalabilen ve düzenli olarak 30 dakikanın üzerinde süre alabilecek ilk beş seviyesinde bir kanat-forvete ihtiyacı bulunuyor.
Los Angeles ekibinin rotasyona katkı verecek birçok oyuncu eklediğini belirten Buha, ancak Batı'nın en güçlü ekipleriyle yarışabilecek yeterli sayıda ilk beş oyuncusuna sahip olmadığını savundu.
"Bence yedek rotasyonunu güçlendirmeye öncelik verdiler ve bunu yaparken ilk beş seviyesinde bir oyuncudan vazgeçtiler.
"Şu anda kadrolarında gerçek anlamda sadece üç ilk beş oyuncusu olabilir. Quentin Grimes'i de eklerseniz belki dört dersiniz. Ama Thunder, Spurs ya da Knicks gibi takımlarda ilk beşe aday olabilecek oyunculara bakarsanız Lakers'ta yalnızca Luka Doncic, Austin Reaves ve Walker Kessler bu seviyede."
Buha, Lakers'ın er ya da geç 2.01 metre ve üzeri boyda, birden fazla pozisyonu savunabilen, ilk beşte başlayıp maç sonlarını oynayabilecek üst düzey bir kanat-forveti kadrosuna katması gerektiğini söyledi.
"Bunun bu yaz mı olur, sezon içinde mi olur ya da gelecek yaz mı olur bilmiyorum ama Lakers'ın çözmesi gereken son büyük konu bu.
"Yaklaşık 20 milyon doların üzerinde maaş alan, savunması, atletizmi ve genel yeteneğiyle öne çıkan, ilk beşte başlayıp maç sonlarında 30 dakikadan fazla oynayabilecek bir kanat-forvete ihtiyaçları var."
Buha'ya göre Washington, Luka Doncic, Austin Reaves ve Walker Kessler ile birlikte oynayabilecek çok yönlü yapısıyla bu kriterlerin büyük bölümünü karşılıyor.
Programın ilerleyen bölümünde Dallas Mavericks'in geleceğini de değerlendiren Buha, Cooper Flagg etrafında kurulacak yeni yapılanmada Washington ve Daniel Gafford'ın uzun vadeli planlarda yer almayabileceğini öne sürdü.
"P.J. Washington ve Daniel Gafford'ı seviyorum ama Dallas'ın onları takaslamaya çalışıyor gibi göründüğünü düşünüyorum. Belki de bir sonraki iddialı Mavericks takımının parçası olmayacaklar."
Ancak Buha, iki oyuncunun resmi olarak takas listesine konulduğunu söylemedi ve değerlendirmelerini ihtiyatlı ifadelerle dile getirdi.
Washington ile Kuminga'yı Lakers'ın ilk beş forvet ihtiyacını karşılayabilecek en mantıklı iki isim olarak gösteren Buha, serbest oyuncu piyasasında benzer profilde oyuncu bulmanın gelecek yaz daha zor olabileceğini sözlerine ekledi.
Lakers Mailbag programında konuşan Buha, P.J. Washington'ın Lakers'ın agresif şekilde hedeflemesi gereken isim olduğunu belirterek olası bir takası "hiç düşünmeden yapılacak bir hamle" olarak değerlendirdi.
Gazeteci ayrıca Mavericks'in Washington ya da pivot Daniel Gafford'dan biriyle yollarını ayırmayı değerlendirebileceğini öne sürdü.
Buha, Lakers yönetiminin Kuminga konusunda temkinli davranmasının kadroya yatırım yapmak istemedikleri anlamına gelmediğini ifade etti.
Kuminga'nın ancak sign-and-trade yöntemiyle kadroya katılabileceğini hatırlatan Buha, bunun Lakers'ın oyuncuya en az üç yıllık sözleşme vermesi ve Golden State Warriors'a önemli değerler göndermesi anlamına geldiğini söyledi.
Buha'ya göre Lakers yönetimi, Kuminga'nın yıllık maaşı ile bu takasın maliyetini dikkatlice değerlendirmek zorunda.
"Pelinka'nın büyük bir hamle yapmaktan korktuğunu düşünmüyorum. Kuminga konusunda çok fazla değişken var.
"Eğer Lakers onu sign-and-trade ile alacaksa -ki şu anda tek seçenek bu- en az üç, hatta muhtemelen dört yıllık bir sözleşmeye bağlı kalacak. Bu da Kuminga için uzun vadeli bir yatırım anlamına geliyor.
"Bence Lakers'ın öncelikle bakacağı konu sözleşmenin yapısı ve yıllık ortalama maaşı olacaktır. Eğer rakam kulübün rahat edeceği seviyedeyse devam edilir. Ama yıllık 15 milyon doların, hatta 20 milyon doların üzerine çıkarsa buna girmek isteyeceklerini sanmıyorum. Bu onlar için fazla yüksek bir bedel olur."
Buha, buna karşın Lakers'ın P.J. Washington için agresif davranmaması halinde yönetimi eleştireceğini belirtti.
"Benim eleştireceğim nokta P.J. Washington gibi bir oyuncu için tüm kozların oynanmaması olur. Hiç düşünmeden böyle bir hamleyi yapardım. Bana göre gerçek anlamda 'all-in' denecek hamle budur. Onun son eksik parça olmadığını düşünmelerine katılmıyorum."
Buha'ya göre Lakers'ın hâlâ savunma yapabilen, maç sonlarında sahada kalabilen ve düzenli olarak 30 dakikanın üzerinde süre alabilecek ilk beş seviyesinde bir kanat-forvete ihtiyacı bulunuyor.
Los Angeles ekibinin rotasyona katkı verecek birçok oyuncu eklediğini belirten Buha, ancak Batı'nın en güçlü ekipleriyle yarışabilecek yeterli sayıda ilk beş oyuncusuna sahip olmadığını savundu.
"Bence yedek rotasyonunu güçlendirmeye öncelik verdiler ve bunu yaparken ilk beş seviyesinde bir oyuncudan vazgeçtiler.
"Şu anda kadrolarında gerçek anlamda sadece üç ilk beş oyuncusu olabilir. Quentin Grimes'i de eklerseniz belki dört dersiniz. Ama Thunder, Spurs ya da Knicks gibi takımlarda ilk beşe aday olabilecek oyunculara bakarsanız Lakers'ta yalnızca Luka Doncic, Austin Reaves ve Walker Kessler bu seviyede."
Buha, Lakers'ın er ya da geç 2.01 metre ve üzeri boyda, birden fazla pozisyonu savunabilen, ilk beşte başlayıp maç sonlarını oynayabilecek üst düzey bir kanat-forveti kadrosuna katması gerektiğini söyledi.
"Bunun bu yaz mı olur, sezon içinde mi olur ya da gelecek yaz mı olur bilmiyorum ama Lakers'ın çözmesi gereken son büyük konu bu.
"Yaklaşık 20 milyon doların üzerinde maaş alan, savunması, atletizmi ve genel yeteneğiyle öne çıkan, ilk beşte başlayıp maç sonlarında 30 dakikadan fazla oynayabilecek bir kanat-forvete ihtiyaçları var."
Buha'ya göre Washington, Luka Doncic, Austin Reaves ve Walker Kessler ile birlikte oynayabilecek çok yönlü yapısıyla bu kriterlerin büyük bölümünü karşılıyor.
Programın ilerleyen bölümünde Dallas Mavericks'in geleceğini de değerlendiren Buha, Cooper Flagg etrafında kurulacak yeni yapılanmada Washington ve Daniel Gafford'ın uzun vadeli planlarda yer almayabileceğini öne sürdü.
"P.J. Washington ve Daniel Gafford'ı seviyorum ama Dallas'ın onları takaslamaya çalışıyor gibi göründüğünü düşünüyorum. Belki de bir sonraki iddialı Mavericks takımının parçası olmayacaklar."
Ancak Buha, iki oyuncunun resmi olarak takas listesine konulduğunu söylemedi ve değerlendirmelerini ihtiyatlı ifadelerle dile getirdi.
Washington ile Kuminga'yı Lakers'ın ilk beş forvet ihtiyacını karşılayabilecek en mantıklı iki isim olarak gösteren Buha, serbest oyuncu piyasasında benzer profilde oyuncu bulmanın gelecek yaz daha zor olabileceğini sözlerine ekledi.