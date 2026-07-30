Greenwood, ikinci yarıda etkili olamadı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mason Greenwood, Gornik Zabrze ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında sarı-lacivertli formayla ikinci maçına çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk yarının ardından İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan İngiliz futbolcu, mücadelede 42 kez topla buluştu. Greenwood, yüzde 86 pas isabetiyle oynarken 1 şut çekti ancak isabet sağlayamadı.
İSTATİSTİKLER
Mücadeleyi 2 kilit pas, 1 top kapma ve girdiği 6 ikili mücadelenin 2'sini kazanarak tamamlayan Greenwood, ikinci yarıda beklenen performansı sergileyemedi.
İSTATİSTİKLER
Mücadeleyi 2 kilit pas, 1 top kapma ve girdiği 6 ikili mücadelenin 2'sini kazanarak tamamlayan Greenwood, ikinci yarıda beklenen performansı sergileyemedi.