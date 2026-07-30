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Greenwood, ikinci yarıda etkili olamadı

Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, Gornik Zabrze maçının ikinci yarısında oyuna dahil olurken beklenen etkiyi yaratamadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 10:03
Fotoğraf: AA
Greenwood, ikinci yarıda etkili olamadı
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mason Greenwood, Gornik Zabrze ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında sarı-lacivertli formayla ikinci maçına çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk yarının ardından İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan İngiliz futbolcu, mücadelede 42 kez topla buluştu. Greenwood, yüzde 86 pas isabetiyle oynarken 1 şut çekti ancak isabet sağlayamadı.

İSTATİSTİKLER

Mücadeleyi 2 kilit pas, 1 top kapma ve girdiği 6 ikili mücadelenin 2'sini kazanarak tamamlayan Greenwood, ikinci yarıda beklenen performansı sergileyemedi.

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