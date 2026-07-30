Glint Manisa Basket'ten Kocaeli açıklaması

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket'in Kocaeli'ye taşınacağını açıkladı. Glint neden böyle bir karar alındığını kamuoyuna duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yapılan açıklama şu şekilde: "Değerli Manisalılar, değerli basketbolseverler. Bugün sizlerle, bizim için son derece zor alınmış bir kararın nedenlerini paylaşmak istiyoruz. Glint olarak Manisa Basket'e yatırım yapmaya karar verdiğimiz ilk günden itibaren tek hedefimiz bu kulübü büyütmek, Manisa'yı Basketbol Süper Ligi'nde ve Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek ve bu şehirde kalıcı bir basketbol kültürü oluşturmaktı. Hiçbir zaman bu kulübü başka bir şehre taşınmasını müsaade etmeyi düşünmedik. Aksine, tüm mücadelemiz Manisa'da kalabilmek içindi. Bu süreçte şehrimizin tüm kurumlarıyla ortak hareket etmeyi, iş dünyasının ve kamu kurumlarının desteğini almayı arzu ettik. Ancak destek beklediğimiz dönemde Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün kendi bünyesinde Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde yeni bir takım kurma kararı alması, ne yazık ki Glint Manisa Basket'in geleceği adına beklediğimiz birlikteliğin oluşmadığını gösterdi."
Glint, açıklamanın devamında da şu ifadelere yer verdi: "Bu noktada kamuoyunun takdirine bırakmak istediğimiz bir soru bulunmaktadır. Eğer amaç gerçekten Manisa'da kalıcı bir basketbol kültürü oluşturmak ise, Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden mevcut kulübün geçmişte neden satıldığı ve bugün yeniden Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nden bir takım kurma yolunun neden tercih edildiği de açıklanmaya muhtaçtır. Kulübümüze şirket statüsünde olması gerekçe gösterilerek destek verilmemiştir. Bugün ise yeniden önemli kaynaklar ayrılarak yeni bir takım kurulması tercih edilmektedir. Oysa aynı irade ve destek, Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Glint Manisa Basket'in yaşatılması için gösterilmiş olsaydı, bugün bu şehrin en üst ligde temsil edilmeye devam etmesi mümkün olabilirdi. Sezon boyunca yaşadığımız tablo da bu gerçeği ortaya koydu. 15 iç saha maçımız boyunca şehrimizin önde gelen isimlerini yalnızca Sayın Bakanımızın teşrif ettiği karşılaşmada salonumuzda görebildik."
Glint, açıklamanın devamında da şu ifadelere yer verdi: "Bu noktada kamuoyunun takdirine bırakmak istediğimiz bir soru bulunmaktadır. Eğer amaç gerçekten Manisa'da kalıcı bir basketbol kültürü oluşturmak ise, Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden mevcut kulübün geçmişte neden satıldığı ve bugün yeniden Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nden bir takım kurma yolunun neden tercih edildiği de açıklanmaya muhtaçtır. Kulübümüze şirket statüsünde olması gerekçe gösterilerek destek verilmemiştir. Bugün ise yeniden önemli kaynaklar ayrılarak yeni bir takım kurulması tercih edilmektedir. Oysa aynı irade ve destek, Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Glint Manisa Basket'in yaşatılması için gösterilmiş olsaydı, bugün bu şehrin en üst ligde temsil edilmeye devam etmesi mümkün olabilirdi. Sezon boyunca yaşadığımız tablo da bu gerçeği ortaya koydu. 15 iç saha maçımız boyunca şehrimizin önde gelen isimlerini yalnızca Sayın Bakanımızın teşrif ettiği karşılaşmada salonumuzda görebildik."