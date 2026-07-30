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Karşıyaka'nın gözü Yiğitali'de

Karşıyaka, 1'inci Lig temsilcisi Muğlaspor'dan orta saha oyuncusu Yiğitali Bayrak'ı kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 15:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'nın gözü Yiğitali'de
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi transferde sona yaklaşan Karşıyaka, 1'inci Lig temsilcisi Muğlaspor'dan orta saha oyuncusu Yiğitali Bayrak'ı (30) kadrosuna katmak istiyor. Muğla ekibiyle hazırlıklarını sürdüren tecrübeli futbolcunun yeşil-beyazlı kulüpten ayrılması halinde Karşıyaka'nın transferi bitirmek istediği ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon bahis soruşturmasında 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan Yiğitali'nin maliyetinin yüksek olması nedeniyle beklemeye geçen yeşil-kırmızılılar, transferden umudunu kesmedi. Kaf-Kaf'ın orta saha arayışındaki alternatifinin ise geçen sezon Uşakspor'da forma giyen deneyimli bir futbolcu olduğu bildirildi.

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