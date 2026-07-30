Ümit Demir, Sungurlu Belediyespor'da

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, libero Ümit Demir ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün açıklamasında, 30 yaşındaki oyuncunun transferiyle Sungurlu Belediyespor'un savunma hattının güçlendiği bildirildi.
Sungurlu Belediyespor'un güçlü kadro yapılanmasının devam ettiği aktarılan açıklamada, Ümit Demir'in yeni sezonda takımın en önemli kozlarından biri olacağı vurgulandı.
Sungurlu Belediyespor'un güçlü kadro yapılanmasının devam ettiği aktarılan açıklamada, Ümit Demir'in yeni sezonda takımın en önemli kozlarından biri olacağı vurgulandı.