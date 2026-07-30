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Ümit Demir, Sungurlu Belediyespor'da

Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ümit Demir'i transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 16:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ümit Demir, Sungurlu Belediyespor'da
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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, libero Ümit Demir ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, 30 yaşındaki oyuncunun transferiyle Sungurlu Belediyespor'un savunma hattının güçlendiği bildirildi.

Sungurlu Belediyespor'un güçlü kadro yapılanmasının devam ettiği aktarılan açıklamada, Ümit Demir'in yeni sezonda takımın en önemli kozlarından biri olacağı vurgulandı.

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