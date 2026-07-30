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15 Temmuz'da Ek Ders Ödenir mi? Resmi Tatilde Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Verilir mi?
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2026 15:13 -
Güncelleme Tarihi:
30 Temmuz 2026 15:13
15 Temmuz'da Ek Ders Ödenir mi? Resmi Tatilde Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Verilir mi?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle öğretmenler, "15 Temmuz'da ek ders ödenir mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ek ders ücretlerine ilişkin mevzuatı uyarınca, resmi tatil nedeniyle ders yapılamasa bile öğretmenlerin o güne denk gelen planlanmış ek ders görevleri belirli şartlar altında yapılmış sayılıyor ve ek ders ücreti ödeniyor.
Resmi tatilde ek ders kesilir mi?Hayır. Öğretmenin ek ders görevi, resmi tatil nedeniyle yerine getirilememiş olsa bile, mevzuatta belirtilen şartları taşıması halinde ek ders ücreti kesilmiyor.Bu uygulama yalnızca resmi tatilden kaynaklanan ders yapılamayan günler için geçerli oluyor.Kimler ek ders ücretinden yararlanabiliyor?Resmi tatil gününe denk gelen ek ders ücretinden;Kadrolu öğretmenler,Sözleşmeli öğretmenler,Mevzuat kapsamında ek ders görevi bulunan eğitim personeliilgili düzenlemeler çerçevesinde yararlanabiliyor.
Ücret ne zaman ödeniyor?15 Temmuz'a ilişkin ek ders ücretleri, diğer ek ders ödemeleriyle birlikte ilgili ayın ek ders bordrosuna dahil edilerek öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor.Sonuç: 15 Temmuz'da Ek Ders Ödenir mi?Evet. 15 Temmuz resmi tatili nedeniyle ders yapılamasa bile, mevzuatta öngörülen şartları taşıyan öğretmenlerin o güne ait planlanmış ek ders görevleri yapılmış sayılıyor ve ek ders ücretleri ödeniyor.
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