30 Temmuz
FC Midtjylland-Beşiktaş
20:00
30 Temmuz
H. Kralove-Tromsoe
20:00
30 Temmuz
CSKA Sofya-Qarabag FK
21:00
30 Temmuz
FC Inter Turku-Başakşehir
19:00
30 Temmuz
FC Nordsjaelland-GAIS
20:00
30 Temmuz
Ludogorets -Hapoel Tel Aviv
21:00
30 Temmuz
Panathinaikos-Paksi SE
21:30

Roma'dan Santiago Castro hamlesi!

Roma, Bologna'nın genç golcüsü Santiago Castro'yu 35 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 14:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Roma'dan Santiago Castro hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Roma, Bologna forması giyen Santiago Castro'nun transferini resmen duyurdu. Başkent ekibi, 21 yaşındaki Arjantinli santrforla 2031 yılına kadar sözleşme imzalarken, Artem Dovbyk ise kiralık olarak Bologna'nın yolunu tuttu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 35 MİLYON EURO ÖDENECEK

Roma, Santiago Castro transferi için Bologna'ya 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bonuslarla birlikte bu rakamın 37 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtilirken, Bologna'nın oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay alacağı açıklandı.

DOVBYK BOLOGNA'YA GİTTİ

Transfer kapsamında Artem Dovbyk, kiralık olarak Bologna'ya gönderildi. Böylece iki kulüp arasında dikkat çeken bir oyuncu değişimi gerçekleşmiş oldu.

BOLOGNA TARİHİNE GEÇTİ

Santiago Castro, Bologna tarihinin en yüksek bonservis geliri sağlayan dördüncü futbolcusu oldu. İtalyan ekibi, Arjantinli golcüyü Ocak 2024'te Velez Sarsfield'dan bonuslar dahil 13,2 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

ROMA'NIN EN PAHALI TRANSFERİ

Castro, Roma'nın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı en pahalı oyuncu oldu. Başkent temsilcisi daha önce Aston Villa'dan kiraladığı Donyell Malen'in bonservisini 25 milyon euro karşılığında alırken, Hellas Verona'dan Daniele Ghilardi'yi ise 8 milyon euro bedelle transfer etmişti.

105 MAÇTA 35 GOLE KATKI

Bologna formasıyla 105 maça çıkan Santiago Castro, 22 gol atıp 13 asist yaptı. Genç forvetin, hızı, mücadeleci yapısı ve yüksek temposuyla teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin oyun sistemine uygun bir profil olduğu değerlendiriliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.