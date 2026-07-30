Roma'dan Santiago Castro hamlesi!

Roma, Bologna forması giyen Santiago Castro'nun transferini resmen duyurdu. Başkent ekibi, 21 yaşındaki Arjantinli santrforla 2031 yılına kadar sözleşme imzalarken, Artem Dovbyk ise kiralık olarak Bologna'nın yolunu tuttu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 35 MİLYON EURO ÖDENECEK
Roma, Santiago Castro transferi için Bologna'ya 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bonuslarla birlikte bu rakamın 37 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtilirken, Bologna'nın oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay alacağı açıklandı.
DOVBYK BOLOGNA'YA GİTTİ
Transfer kapsamında Artem Dovbyk, kiralık olarak Bologna'ya gönderildi. Böylece iki kulüp arasında dikkat çeken bir oyuncu değişimi gerçekleşmiş oldu.
BOLOGNA TARİHİNE GEÇTİ
Santiago Castro, Bologna tarihinin en yüksek bonservis geliri sağlayan dördüncü futbolcusu oldu. İtalyan ekibi, Arjantinli golcüyü Ocak 2024'te Velez Sarsfield'dan bonuslar dahil 13,2 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
ROMA'NIN EN PAHALI TRANSFERİ
Castro, Roma'nın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı en pahalı oyuncu oldu. Başkent temsilcisi daha önce Aston Villa'dan kiraladığı Donyell Malen'in bonservisini 25 milyon euro karşılığında alırken, Hellas Verona'dan Daniele Ghilardi'yi ise 8 milyon euro bedelle transfer etmişti.
105 MAÇTA 35 GOLE KATKI
Bologna formasıyla 105 maça çıkan Santiago Castro, 22 gol atıp 13 asist yaptı. Genç forvetin, hızı, mücadeleci yapısı ve yüksek temposuyla teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin oyun sistemine uygun bir profil olduğu değerlendiriliyor.
Roma, Santiago Castro transferi için Bologna'ya 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bonuslarla birlikte bu rakamın 37 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtilirken, Bologna'nın oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay alacağı açıklandı.
DOVBYK BOLOGNA'YA GİTTİ
Transfer kapsamında Artem Dovbyk, kiralık olarak Bologna'ya gönderildi. Böylece iki kulüp arasında dikkat çeken bir oyuncu değişimi gerçekleşmiş oldu.
BOLOGNA TARİHİNE GEÇTİ
Santiago Castro, Bologna tarihinin en yüksek bonservis geliri sağlayan dördüncü futbolcusu oldu. İtalyan ekibi, Arjantinli golcüyü Ocak 2024'te Velez Sarsfield'dan bonuslar dahil 13,2 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
ROMA'NIN EN PAHALI TRANSFERİ
Castro, Roma'nın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı en pahalı oyuncu oldu. Başkent temsilcisi daha önce Aston Villa'dan kiraladığı Donyell Malen'in bonservisini 25 milyon euro karşılığında alırken, Hellas Verona'dan Daniele Ghilardi'yi ise 8 milyon euro bedelle transfer etmişti.
105 MAÇTA 35 GOLE KATKI
Bologna formasıyla 105 maça çıkan Santiago Castro, 22 gol atıp 13 asist yaptı. Genç forvetin, hızı, mücadeleci yapısı ve yüksek temposuyla teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin oyun sistemine uygun bir profil olduğu değerlendiriliyor.