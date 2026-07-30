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CANLI: Inter Turku - Başakşehir

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Inter Turku'ya konuk oluyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 18:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Inter Turku - Başakşehir
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İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile deplasmanda karşılaşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla CANLI: İLK DEVRE

INTER TURKU: 0
BAŞAKŞEHİR: 0

11'LER

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Touminen, Laine, Ampofo, Essomba, Jephta, Conteh.

Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Emin, Ba, Operi, Berat, Umut Güneş, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Selke.

İLK MAÇ 1-1 SONA ERDİ

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Rövanş maçını kazanan takım, UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükselecek. Normal süre ve uzatmaların eşitlikle sonuçlanması hâlinde turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

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