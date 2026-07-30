CANLI: Inter Turku - Başakşehir

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile deplasmanda karşılaşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CANLI: İLK DEVRE
INTER TURKU: 0
BAŞAKŞEHİR: 0
11'LER
Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Touminen, Laine, Ampofo, Essomba, Jephta, Conteh.
Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Emin, Ba, Operi, Berat, Umut Güneş, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Selke.
İLK MAÇ 1-1 SONA ERDİ
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Rövanş maçını kazanan takım, UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükselecek. Normal süre ve uzatmaların eşitlikle sonuçlanması hâlinde turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.
INTER TURKU: 0
BAŞAKŞEHİR: 0
11'LER
Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Touminen, Laine, Ampofo, Essomba, Jephta, Conteh.
Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Emin, Ba, Operi, Berat, Umut Güneş, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Selke.
İLK MAÇ 1-1 SONA ERDİ
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Rövanş maçını kazanan takım, UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükselecek. Normal süre ve uzatmaların eşitlikle sonuçlanması hâlinde turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.