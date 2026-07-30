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FIFA, Hatayspor'un 6 puanını sildi

FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hatayspor'a bir dosya kapsamında 6 puan silme cezası verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 18:53 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 18:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIFA, Hatayspor'un 6 puanını sildi
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FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hatayspor'a 6 puan silme cezası uyguladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

BİR DOSYADAN 6 PUAN CEZA

TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"FIFA Disiplin Komitesi tarafından Hatayspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır."

GEÇEN SEZON KÜME DÜŞTÜ

Hatayspor, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de topladığı 14 puanla 19. sırada yer alarak TFF 2. Lig'e düştü.

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