FIFA, Hatayspor'un 6 puanını sildi

FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hatayspor'a 6 puan silme cezası uyguladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.
BİR DOSYADAN 6 PUAN CEZA
TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"FIFA Disiplin Komitesi tarafından Hatayspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır."
GEÇEN SEZON KÜME DÜŞTÜ
Hatayspor, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de topladığı 14 puanla 19. sırada yer alarak TFF 2. Lig'e düştü.
BİR DOSYADAN 6 PUAN CEZA
TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"FIFA Disiplin Komitesi tarafından Hatayspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır."
GEÇEN SEZON KÜME DÜŞTÜ
Hatayspor, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de topladığı 14 puanla 19. sırada yer alarak TFF 2. Lig'e düştü.