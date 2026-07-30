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30 Temmuz
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21:30

Luis Campos: "Maçlara kılık değiştirerek gidiyorum"

PSG'nin danışmanı Luis Campos, izlediği oyuncular için kılık değiştirdiğini ve maçlara öyle gittiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 19:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Luis Campos: 'Maçlara kılık değiştirerek gidiyorum'
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PSG'de başkan danışmanı olarak görev yapan Luis Campos, oyuncu izleme stratejisi ile ilgili dikkat çeken ifadelere imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 61 yaşındaki Portekizli futbol insanı, izlediği bazı oyuncular için stadyuma kılık değiştirerek gittiğini söyledi.

Luis Campos'un sözleri şu şekilde:

"Yalnız olmayı sevdiğimi söylüyorlar ama birçok bilgiyi ve fikri gizli tutmam gerekiyor.

Bazen doğru oyuncuları ve antrenörleri seçebilmek için kendimi gizleyip fark edilmemem gerekiyor.

Yüzüm tüm dünyada tanınıyor. Maçlara gidebilmek için sık sık kılık değiştirmek zorundayım. Sahte bıyık bile taktım.

Tanınmaktan ya da gazetecilerin orada olduğumu bilmesinden endişe etmiyorum. Önemli olan, izlediğim oyuncuların bundan haberdar olmaması. Bu oyuncularla ya da menajerleriyle asla konuşmam.

Maçlara gizlice gittiğimde, genellikle bilet alırım ve stadyumda loca yerine başka bir yerde otururum. Amacım, izlediğim oyuncunun gerçekte nasıl bir oyuncu olduğunu görmek."

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