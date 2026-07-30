Newcastle United'da Jaissle dönemi başlıyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, teknik direktörlük görevi için Matthias Jaissle ile sözlü anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre Newcastle United, Alman teknik adam Matthias Jaissle'nin takımın yeni teknik direktörü olması konusunda anlaşma sağladı. Taraflar arasında yapılan sözlü anlaşmanın Haziran 2030'a kadar geçerli olacağı ve resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanmasının beklendiği aktarıldı.
Haberde, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin de gelişmeden haberdar edildiği belirtildi.
Öte yandan Newcastle United'ın, gün içerisinde ortaya çıktığı gibi teknik direktörlük görevi için ilk tercihinin Matthias Jaissle olduğu ifade edildi.
Haberde, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin de gelişmeden haberdar edildiği belirtildi.
Öte yandan Newcastle United'ın, gün içerisinde ortaya çıktığı gibi teknik direktörlük görevi için ilk tercihinin Matthias Jaissle olduğu ifade edildi.