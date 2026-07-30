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Newcastle United'da Jaissle dönemi başlıyor!

Newcastle United, teknik direktör Matthias Jaissle ile sözlü anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 19:55
Fotoğraf: Imago
Newcastle United'da Jaissle dönemi başlıyor!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, teknik direktörlük görevi için Matthias Jaissle ile sözlü anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre Newcastle United, Alman teknik adam Matthias Jaissle'nin takımın yeni teknik direktörü olması konusunda anlaşma sağladı. Taraflar arasında yapılan sözlü anlaşmanın Haziran 2030'a kadar geçerli olacağı ve resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanmasının beklendiği aktarıldı.

Haberde, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin de gelişmeden haberdar edildiği belirtildi.

Öte yandan Newcastle United'ın, gün içerisinde ortaya çıktığı gibi teknik direktörlük görevi için ilk tercihinin Matthias Jaissle olduğu ifade edildi.

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