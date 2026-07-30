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Marcus Rashford'dan Barcelona'ya veda

Barcelona'daki kiralık dönemi sona eren Marcus Rashford, Katalan ekibine veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 19:07 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 19:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marcus Rashford'dan Barcelona'ya veda
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Barcelona'daki kiralık dönemi sona eren Marcus Rashford, Katalan ekibi için bir paylaşımda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Barcelona'nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı ve Manchester United'a geri dönen İngiliz yıldız, paylaşımında Barcelona'ya veda etti.

Rashford'un paylaşımı şu şekilde:

"Buradaki zamanımı bu kadar olumlu ve unutulmaz kıldıkları için kulüpteki herkese son derece minnettarım. Her anın tadını çıkardım ve yanımda pek çok harika anı götüreceğim.

Kulübe ve tüm taraftarlarına gelecek sezonda her şeyin istediğiniz gibi olmasını ve başarılar diliyorum."

BARCELONA PERFORMANSI

Barcelona'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan 28 yaşındaki Rashford, 14 gol attı ve 14 asist yaptı.

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