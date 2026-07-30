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Ortalık karıştı: UEFA'dan FIFA'ya boykot!

UEFA ve 55 üye federasyonu, FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer turnuvaların hisselerini özel yatırımcılara devretme planı masadan kalkmadığı sürece FIFA organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 18:33 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 18:55
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Ortalık karıştı: UEFA'dan FIFA'ya boykot!
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UEFA ile FIFA arasındaki Dünya Kupası geriliminde boykot kararı çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA ve 55 üye federasyonu, FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle reddettiğini açıkladı.

UEFA ve üye federasyonları, teklif tamamen geri çekilmediği ve FIFA'nın turnuvalarını özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvence verilmediği sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacağını duyurdu.

Yapılan ortak açıklamada, "Dünya Kupası satılık değildir. Dünya Kupası, futbolun en büyük sportif miraslarından biridir. Nesiller boyunca oyuncular, milli takımlar ve taraftarlar tarafından inşa edilmiştir. Bu, sadece derin bir liderlik başarısızlığı değil, FIFA'nın dünya futbolunun koruyucusu olarak görevinden vazgeçmesidir. UEFA ve ulusal federasyonları, bu teklifler yürürlükte kaldığı sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacaktır. Bugünkü görüşmelerin sonucunda, bu teklifler gündemde kaldığı sürece hiçbir UEFA milli takımı herhangi bir FIFA organizasyonuna katılmayacaktır. Bunun değişmesi için teklifin bütünüyle geri çekilmesi ve FIFA'nın yönetimini ya da organizasyonlarını bir daha hiçbir zaman özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvenceler verilmesi gerekmektedir. Bazı şeyler satılamayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman da öyle kalacaktır. Avrupa'nın söz hakkı olduğu sürece Dünya Kupası hiçbir zaman satılık olmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

NELER YAŞANDI?

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun planı, Dünya Kupası ve diğer FIFA turnuvalarının ticari haklarını yatırımcıların da yer alacağı yeni bir yapı altında toplamayı öngörüyordu.

FIFA daha önce yaptığı açıklamada, "FIFA Forward Enterprise" adı verilen yapının tamamen FIFA'ya ait ve FIFA tarafından kontrol edilen bir iştirak olacağını belirtmişti.

FIFA, projeyle 4,2 milyar dolara kadar başlangıç sermayesi toplamayı hedeflediğini açıklamıştı. Kurum, yatırımcıların yalnızca azınlık hissedarı olacağını ve yönetimde kontrol yetkilerinin bulunmayacağını savunmuştu.

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