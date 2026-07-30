Trabzonspor'da ayrılık yakın: Salih Malkoçoğlu

Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu Salih Malkoçoğlu'na yurt dışından transfer teklifi geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HT Spor'un haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden Al Jazira Club, 21 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için Trabzonspor ile temasa geçti.
Haberde, Trabzonspor ile Al Jazira Club'ın transfer görüşmelerinde anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, transferin yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşebileceği ifade edildi.
Haberde, Trabzonspor ile Al Jazira Club'ın transfer görüşmelerinde anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, transferin yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşebileceği ifade edildi.