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Trabzonspor'da ayrılık yakın: Salih Malkoçoğlu

Trabzonspor'un genç stoperi Salih Malkoçoğlu'na Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip çıktı. Al Jazira Club'ın bordo-mavililerle temasa geçtiği ve tarafların transfer görüşmelerinde anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 18:37 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 18:40
Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'da ayrılık yakın: Salih Malkoçoğlu
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Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu Salih Malkoçoğlu'na yurt dışından transfer teklifi geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HT Spor'un haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden Al Jazira Club, 21 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için Trabzonspor ile temasa geçti.

Haberde, Trabzonspor ile Al Jazira Club'ın transfer görüşmelerinde anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, transferin yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşebileceği ifade edildi.

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