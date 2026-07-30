Vincenzo Italiano: 'Dikkatli olmalıyız'

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk maçta ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu belirten İtalyan teknik adam, avantajın ellerinde olduğunu ancak rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi.
"İlk maçtan dolayı çok mutluyum. İlk maçta gayet iyi bir iş çıkardık. Şu anda avantaj elimizde, bu yüzden konsantre, akıllı olmalıyız. Kendimiz gibi olmalıyız. Gol şansı yaratmalıyız. İyi oynayıp bu turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullanan Italiano, oyun anlayışlarından taviz vermeyeceklerini vurguladı.
Takımın sahadaki kimliğine de değinen deneyimli çalıştırıcı, "Biz kimliğimizden ödün vermek istemiyoruz." dedi.
İtalyan teknik direktör "Sahada ne yaptığını bilen bir takım yaratmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Italiano sözlerini, "Dikkatli olmalıyız. Rakibe şans vermemeliyiz. Top bizdeyken ilk maçtaki gibi oynamak, gol şansı yaratmak istiyoruz. Gerçek bir takımın hem içeride hem de dışarıda mentalitesi bu şekilde olması gerekiyor." ifadeleriyle tamamladı.
"İlk maçtan dolayı çok mutluyum. İlk maçta gayet iyi bir iş çıkardık. Şu anda avantaj elimizde, bu yüzden konsantre, akıllı olmalıyız. Kendimiz gibi olmalıyız. Gol şansı yaratmalıyız. İyi oynayıp bu turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullanan Italiano, oyun anlayışlarından taviz vermeyeceklerini vurguladı.
Takımın sahadaki kimliğine de değinen deneyimli çalıştırıcı, "Biz kimliğimizden ödün vermek istemiyoruz." dedi.
İtalyan teknik direktör "Sahada ne yaptığını bilen bir takım yaratmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Italiano sözlerini, "Dikkatli olmalıyız. Rakibe şans vermemeliyiz. Top bizdeyken ilk maçtaki gibi oynamak, gol şansı yaratmak istiyoruz. Gerçek bir takımın hem içeride hem de dışarıda mentalitesi bu şekilde olması gerekiyor." ifadeleriyle tamamladı.