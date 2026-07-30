Vincenzo Italiano: 'Dikkatli olmalıyız'

Italiano sözlerini, "Dikkatli olmalıyız. Rakibe şans vermemeliyiz. Top bizdeyken ilk maçtaki gibi oynamak, gol şansı yaratmak istiyoruz. Gerçek bir takımın hem içeride hem de dışarıda mentalitesi bu şekilde olması gerekiyor." ifadeleriyle tamamladı.