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21:30

Acun Ilıcalı'nın rekor transferi İstanbul'a geldi!

Hull City, Olympiakos'un 23 yaşındaki kalecisi Konstantinos Tzolakis'i 15,4 milyon euroluk kulüp rekoruyla kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 15:26 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 19:48
Haber: Sporx.com dış haberler
Acun Ilıcalı'nın rekor transferi İstanbul'a geldi!
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Premier Lig'e yeniden yükselen Hull City, bir transferi daha sonuçlandırmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, yeni sezon öncesinde Jack Butland, Hidemasa Morita, Matt Targett ve Oscar Zambrano'yu kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.

HULL CITY'YE BİR KALECİ DAHA

Jack Butland transferiyle kaleci rotasyonunu güçlendiren Hull City, bu bölgeye bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Hull Live'ın haberine göre Olympiakos forması giyen Konstantinos Tzolakis, İngiliz kulübüyle 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.

KULÜP REKORU KIRILACAK

Tzolakis, 19:30 sularında İstanbul'a geldi. Hull City'nin Yunan kalecinin transferi için 15,4 milyon euro ödeyeceği ve bu bedelle kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atacağı kaydedildi. İngiliz ekibi, 2016 yılında Ryan Mason için 15,2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

TZOLAKIS'İN KARİYERİ

Futbola Platanias'ta başlayan Konstantinos Tzolakis, 2018 yılında Olympiakos altyapısına katıldı. 2019'da Yunan ekibinin A takımına yükselen 23 yaşındaki kaleci, kariyerinde toplam 184 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 176 gol yiyen Tzolakis, 80 mücadelede ise kalesini gole kapattı.

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