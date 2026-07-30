30 Temmuz
FC Midtjylland-Beşiktaş
0-2
30 Temmuz
H. Kralove-Tromsoe
3-1
30 Temmuz
CSKA Sofya-Qarabag FK
0-099'
30 Temmuz
FC Inter Turku-Başakşehir
2-0
30 Temmuz
FC Nordsjaelland-GAIS
6-0
30 Temmuz
Ludogorets -Hapoel Tel Aviv
2-2
30 Temmuz
Panathinaikos-Paksi SE
1-278'

Rıdvan Yılmaz: "Hiç kolay olmayacak!"

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Midtjylland maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 22:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Rıdvan Yılmaz: 'Hiç kolay olmayacak!'
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Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Midtjylland maçı sonrası açıklamalar yaptı.
"İKİNCİ YARIDA KENDİMİ BULDUM" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan, "İlk yarıda biraz durgundum. İkinci yarıda biraz daha kendimi bulduğumu düşünüyorum. Her gün gelişmeye devam edeceğiz." dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR HAVA VAR"

Takım içerisindeki atmosferden memnun olduklarını belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Çok çalışıyoruz. Çok güzel bir hava var. Bu havayı bozmadan aynı şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"HRADEC KRALOVE KOLAY OLMAYACAK"

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacakları eşleşmeyi de değerlendiren Rıdvan Yılmaz, turu geçmek istediklerini söyledi.

Milli futbolcu, "Güzel bir galibiyet, güzel bir tur. Hradec Kralove eşleşmesi de kolay olmayacak. Dersimizi iyi çalışıp, elimizden geleni yaparak turu geçmek için oynayacağız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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