Rıdvan Yılmaz: 'Hiç kolay olmayacak!'

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Midtjylland maçı sonrası açıklamalar yaptı.
"İKİNCİ YARIDA KENDİMİ BULDUM" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan, "İlk yarıda biraz durgundum. İkinci yarıda biraz daha kendimi bulduğumu düşünüyorum. Her gün gelişmeye devam edeceğiz." dedi.
"ÇOK GÜZEL BİR HAVA VAR"
Takım içerisindeki atmosferden memnun olduklarını belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Çok çalışıyoruz. Çok güzel bir hava var. Bu havayı bozmadan aynı şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"HRADEC KRALOVE KOLAY OLMAYACAK"
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacakları eşleşmeyi de değerlendiren Rıdvan Yılmaz, turu geçmek istediklerini söyledi.
Milli futbolcu, "Güzel bir galibiyet, güzel bir tur. Hradec Kralove eşleşmesi de kolay olmayacak. Dersimizi iyi çalışıp, elimizden geleni yaparak turu geçmek için oynayacağız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
"İKİNCİ YARIDA KENDİMİ BULDUM" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan, "İlk yarıda biraz durgundum. İkinci yarıda biraz daha kendimi bulduğumu düşünüyorum. Her gün gelişmeye devam edeceğiz." dedi.
"ÇOK GÜZEL BİR HAVA VAR"
Takım içerisindeki atmosferden memnun olduklarını belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Çok çalışıyoruz. Çok güzel bir hava var. Bu havayı bozmadan aynı şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"HRADEC KRALOVE KOLAY OLMAYACAK"
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacakları eşleşmeyi de değerlendiren Rıdvan Yılmaz, turu geçmek istediklerini söyledi.
Milli futbolcu, "Güzel bir galibiyet, güzel bir tur. Hradec Kralove eşleşmesi de kolay olmayacak. Dersimizi iyi çalışıp, elimizden geleni yaparak turu geçmek için oynayacağız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.