30 Temmuz
FC Midtjylland-Beşiktaş
0-048'
30 Temmuz
H. Kralove-Tromsoe
0-1DA
30 Temmuz
CSKA Sofya-Qarabag FK
0-05'
30 Temmuz
FC Inter Turku-Başakşehir
2-0
30 Temmuz
FC Nordsjaelland-GAIS
3-047'
30 Temmuz
Ludogorets -Hapoel Tel Aviv
0-05'
30 Temmuz
Panathinaikos-Paksi SE
21:30

Başakşehir, Avrupa'ya veda etti

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Başakşehir, Inter Turku'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Başakşehir, bu sonucun ardından Avrupa'ya veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 20:53 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 20:54
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir, Avrupa'ya veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (4)
Google News
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Başakşehir, Inter Turku deplasmanına konuk oldu. Başakşehir, Veritas Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada Inter Turku'nun gollerini 18. dakikada Jasse Tuominen ve 47. dakikada Clinton Jephta attı.

Inter Turku, Janne-Pekka Laine'nin 88. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Başakşehir, bu sonucun ardından Avrupa'ya veda etti.

BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olan İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, ilk maçın 11'ine göre 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, Veritas Stadı'ndaki müsabakaya Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov ve Davie Selke ilk 11'i ile çıktı.

Yedekler arasında Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Jerome Opoku, Onur Ergün, Nuno Da Costa, Abbosbek Fayzullaev, Hamza Güreler, Berkay Özcan, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner ve Bertuğ Yıldırım yer aldı.

Nuri Şahin, 1-1 sona eren ilk karşılaşmada ilk 11'de görevlendirdiği oyunculardan Karbownik, Ömer Ali ve Bertuğ'u yedeğe çekti, Olivier Kemen ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilemedi.

Teknik direktör Şahin, bu futbolcuların yerine Operi, Onur, Berat ve Selke'yi ilk 11'de görevlendirdi.



BEKLER DEĞİŞTİ

İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, Inter Turku karşısında bekleri değiştirdi.

Sağ bekte Ömer Ali'nin yerine Onur Bulut'u oynatan Şahin, sol bekte ise Karbownik'in yerine kart cezası sona eren Operi'yi tercih etti.

Orta sahada Kemen'in yokluğunda Berat'a forma veren 37 yaşındaki teknik adam, ileri uçta ise Bertuğ'un yerine Selke'yi görevlendirdi.

Inter Turku'da ise teknik direktör Vesa Vasara, ilk maçta sahaya sürdüğü ilk 11'de değişikliğe gitmedi.

Müsabakayı yaklaşık 100 Türk taraftar takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Brnic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Huuhtanen topu kornere çeldi.

18. dakikada Inter Turku öne geçti. Laine'nin pasında, Tuominen'in penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'in sağından filelerle buluştu: 1-0.

Inter Turku, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.