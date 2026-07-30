Başakşehir, Avrupa'ya veda etti

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Başakşehir, Inter Turku deplasmanına konuk oldu. Başakşehir, Veritas Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Inter Turku'nun gollerini 18. dakikada Jasse Tuominen ve 47. dakikada Clinton Jephta attı.
Inter Turku, Janne-Pekka Laine'nin 88. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.
İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Başakşehir, bu sonucun ardından Avrupa'ya veda etti.
BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olan İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, ilk maçın 11'ine göre 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı.
Turuncu-lacivertli futbol takımı, Veritas Stadı'ndaki müsabakaya Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov ve Davie Selke ilk 11'i ile çıktı.
Yedekler arasında Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Jerome Opoku, Onur Ergün, Nuno Da Costa, Abbosbek Fayzullaev, Hamza Güreler, Berkay Özcan, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner ve Bertuğ Yıldırım yer aldı.
Nuri Şahin, 1-1 sona eren ilk karşılaşmada ilk 11'de görevlendirdiği oyunculardan Karbownik, Ömer Ali ve Bertuğ'u yedeğe çekti, Olivier Kemen ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilemedi.
Teknik direktör Şahin, bu futbolcuların yerine Operi, Onur, Berat ve Selke'yi ilk 11'de görevlendirdi.
BEKLER DEĞİŞTİ
İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, Inter Turku karşısında bekleri değiştirdi.
Sağ bekte Ömer Ali'nin yerine Onur Bulut'u oynatan Şahin, sol bekte ise Karbownik'in yerine kart cezası sona eren Operi'yi tercih etti.
Orta sahada Kemen'in yokluğunda Berat'a forma veren 37 yaşındaki teknik adam, ileri uçta ise Bertuğ'un yerine Selke'yi görevlendirdi.
Inter Turku'da ise teknik direktör Vesa Vasara, ilk maçta sahaya sürdüğü ilk 11'de değişikliğe gitmedi.
Müsabakayı yaklaşık 100 Türk taraftar takip etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Brnic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Huuhtanen topu kornere çeldi.
18. dakikada Inter Turku öne geçti. Laine'nin pasında, Tuominen'in penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'in sağından filelerle buluştu: 1-0.
Inter Turku, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Inter Turku, Janne-Pekka Laine'nin 88. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.
İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Başakşehir, bu sonucun ardından Avrupa'ya veda etti.
BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olan İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, ilk maçın 11'ine göre 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı.
Turuncu-lacivertli futbol takımı, Veritas Stadı'ndaki müsabakaya Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov ve Davie Selke ilk 11'i ile çıktı.
Yedekler arasında Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Jerome Opoku, Onur Ergün, Nuno Da Costa, Abbosbek Fayzullaev, Hamza Güreler, Berkay Özcan, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner ve Bertuğ Yıldırım yer aldı.
Nuri Şahin, 1-1 sona eren ilk karşılaşmada ilk 11'de görevlendirdiği oyunculardan Karbownik, Ömer Ali ve Bertuğ'u yedeğe çekti, Olivier Kemen ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilemedi.
Teknik direktör Şahin, bu futbolcuların yerine Operi, Onur, Berat ve Selke'yi ilk 11'de görevlendirdi.
BEKLER DEĞİŞTİ
İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, Inter Turku karşısında bekleri değiştirdi.
Sağ bekte Ömer Ali'nin yerine Onur Bulut'u oynatan Şahin, sol bekte ise Karbownik'in yerine kart cezası sona eren Operi'yi tercih etti.
Orta sahada Kemen'in yokluğunda Berat'a forma veren 37 yaşındaki teknik adam, ileri uçta ise Bertuğ'un yerine Selke'yi görevlendirdi.
Inter Turku'da ise teknik direktör Vesa Vasara, ilk maçta sahaya sürdüğü ilk 11'de değişikliğe gitmedi.
Müsabakayı yaklaşık 100 Türk taraftar takip etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Brnic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Huuhtanen topu kornere çeldi.
18. dakikada Inter Turku öne geçti. Laine'nin pasında, Tuominen'in penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'in sağından filelerle buluştu: 1-0.
Inter Turku, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)