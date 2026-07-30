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Nuri Şahin: "Acımızı yaşamalıyız"

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Inter Turku maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 21:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Nuri Şahin: 'Acımızı yaşamalıyız'
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Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Inter Turku maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Genç teknik adam, "Öncelikle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz hepimiz. Soyunma odasında herkes büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bugün adamlar hak ederek kazandı. Şanslı bir galibiyet ya da seken topla bir galibiyet değil, hak ettiler. Tebrik etmek lazım. Acımızı yaşayacağız. Yine bu oyuncular, bu takımı ayağa kaldıracak. Bugün o hayal kırıklığını yaşamalıyız. Hepimiz adına çok acı bir tecrübe oldu bu." dedi.

Sözlerine devam eden Nuri Şahin, "Gerçekler her zaman sahada yaşanıyor. Biz bugün maçın hiçbir anında turu hak etmedik. Oyunculara bunu söyledim. Yine onların başında olacağım, yine birlikte olacağız ama acıyı yaşamaları lazım. Bunun bir karşılığı olması lazım." diye konuştu.

"BİZE YAKIŞMADI"

Nuri Şahin, "Çalıştığımız gibi baskıya çıkmadık. Demek ki ben iyi anlatamadım. Sorumluluk bende. Kenarda birebir bırakıyorsak, oraya gelen kısımda bir şeyleri yanlış yapıyoruz demektir, onu değiştirdik ama ikinci yarıda çok erken gol yedik. Oynadığımız oyun gerçekten bize yakışmadı." açıklamasını yaptı.

37 yaşındaki teknik adam, "Birkaç gün acımızı yaşamalıyız. Geçen sene çok emek verdik, bu oyuncular çok emek verdi. Bunun karşılığı bu olmamalıydı. Futbolun içinde bunlar var. Benim adıma da çok acı bir tecrübe oldu. Ayağa kalkmamız gerekiyor, ayağa kalkacağımızdan eminim. Ayağa kalkmasını bileceğiz." dedi.

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