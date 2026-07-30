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Inter, John Stones'u açıkladı

Inter, Manchester City'den ayrılan John Stones ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 21:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Inter, John Stones'u açıkladı
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Manchester City'den ayrılan John Stones, Inter'in yolunu tuttu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Inter, Manchester City'den ayrılan 32 yaşındaki deneyimli stoperi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İtalyan ekibi, Stones ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

10 YILIN ARDINDAN VEDA ETTİ

32 yaşındaki İngiliz stoper, 2016 yılında Everton'dan 55.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olmuştu. Tecrübeli savunmacı, İngiliz ekibinde geçirdiği 10 yılın ardından kulübe veda etti.

KUPALARA DAMGA VURDU

Stones, Manchester City kariyerinde 6 Premier League, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 3 FA Cup ve 5 Lig Kupası şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde önemli rol oynadı.

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