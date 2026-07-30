Inter, John Stones'u açıkladı

Manchester City'den ayrılan John Stones, Inter'in yolunu tuttu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Inter, Manchester City'den ayrılan 32 yaşındaki deneyimli stoperi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İtalyan ekibi, Stones ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
10 YILIN ARDINDAN VEDA ETTİ
32 yaşındaki İngiliz stoper, 2016 yılında Everton'dan 55.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olmuştu. Tecrübeli savunmacı, İngiliz ekibinde geçirdiği 10 yılın ardından kulübe veda etti.
KUPALARA DAMGA VURDU
Stones, Manchester City kariyerinde 6 Premier League, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 3 FA Cup ve 5 Lig Kupası şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde önemli rol oynadı.
10 YILIN ARDINDAN VEDA ETTİ
32 yaşındaki İngiliz stoper, 2016 yılında Everton'dan 55.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olmuştu. Tecrübeli savunmacı, İngiliz ekibinde geçirdiği 10 yılın ardından kulübe veda etti.
KUPALARA DAMGA VURDU
Stones, Manchester City kariyerinde 6 Premier League, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 3 FA Cup ve 5 Lig Kupası şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde önemli rol oynadı.