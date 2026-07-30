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Bodrum FK, Florian Loshaj'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Bodrum FK, Kosovalı orta saha oyuncusu Florian Loshaj'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, deneyimli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 23:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bodrum FK, Florian Loshaj'ı kadrosuna kattığını açıkladı
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Bodrum Futbol Kulübü, Kosovalı orta saha oyuncusu Florian Loshaj'ı renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlı kulüp, Loshaj ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmî açıklamayla duyurdu.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Bodrum FK'den yapılan açıklamada, Kosovalı futbolcunun daha önce MVV Maastricht, Roda JC, Poli Iași, Cracovia, İstanbulspor ve Alagöz Holding Iğdır FK formaları giydiği belirtildi.

"BODRUM FK AİLESİNE HOŞ GELDİN"

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yeni yolculuğunda yeşil-beyaz formamızla kendisine başarılar diliyor, Bodrum FK ailesine 'hoş geldin' diyoruz."

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