Bodrum FK, Florian Loshaj'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Bodrum Futbol Kulübü, Kosovalı orta saha oyuncusu Florian Loshaj'ı renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-beyazlı kulüp, Loshaj ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmî açıklamayla duyurdu.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Bodrum FK'den yapılan açıklamada, Kosovalı futbolcunun daha önce MVV Maastricht, Roda JC, Poli Iași, Cracovia, İstanbulspor ve Alagöz Holding Iğdır FK formaları giydiği belirtildi.
"BODRUM FK AİLESİNE HOŞ GELDİN"
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Yeni yolculuğunda yeşil-beyaz formamızla kendisine başarılar diliyor, Bodrum FK ailesine 'hoş geldin' diyoruz."
2 YILLIK SÖZLEŞME
Bodrum FK'den yapılan açıklamada, Kosovalı futbolcunun daha önce MVV Maastricht, Roda JC, Poli Iași, Cracovia, İstanbulspor ve Alagöz Holding Iğdır FK formaları giydiği belirtildi.
"BODRUM FK AİLESİNE HOŞ GELDİN"
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Yeni yolculuğunda yeşil-beyaz formamızla kendisine başarılar diliyor, Bodrum FK ailesine 'hoş geldin' diyoruz."