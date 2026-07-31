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2-2
30 Temmuz
Panathinaikos-Paksi SE
2-2

Bayern Münih'ten Olise için ilginç yanıt!

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Real Madrid'e transferi gündeme gelen Michael Olise için pazarlığa açık olmadıklarını dile getirdi ve ilginç sözler sarf etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 00:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'ten Olise için ilginç yanıt!
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Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Real Madrid ile adı geçen Michael Olise ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hoeness, "Real Madrid, Olise'yi mi istedi? Buna kahkahalarla güldüm. Çin İmparatoru gelse bile yine de masaya oturmayız." sözlerini sarf etti.

Uli Hoeness, "Aynı durum Luis Diaz için de geçerli." dedi.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Olise, 22 gol attı ve 31 asist yaptı.

Luis Diaz ise 51 maçta 26 gol attı ve 23 asist yaptı.

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