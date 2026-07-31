Bayern Münih'ten Olise için ilginç yanıt!

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Real Madrid ile adı geçen Michael Olise ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hoeness, "Real Madrid, Olise'yi mi istedi? Buna kahkahalarla güldüm. Çin İmparatoru gelse bile yine de masaya oturmayız." sözlerini sarf etti.
Uli Hoeness, "Aynı durum Luis Diaz için de geçerli." dedi.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Bayern Münih'te geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Olise, 22 gol attı ve 31 asist yaptı.
Luis Diaz ise 51 maçta 26 gol attı ve 23 asist yaptı.
Uli Hoeness, "Aynı durum Luis Diaz için de geçerli." dedi.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Bayern Münih'te geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Olise, 22 gol attı ve 31 asist yaptı.
Luis Diaz ise 51 maçta 26 gol attı ve 23 asist yaptı.