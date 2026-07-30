Real Madrid'e yeni golcü: Carlos Espi

Real Madrid, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol devi, Levante'den 21 yaşındaki santrfor Carlos Espi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Real Madrid, Espi ile 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.
Real Madrid, genç futbolcuyu 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanıp kadrosuna kattı.
Levente'de geçen sezon 27 maçta süre bulan Carlos Espi, 13 gol atarak dikkat çekmişti.
Real Madrid, genç futbolcuyu 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanıp kadrosuna kattı.
Levente'de geçen sezon 27 maçta süre bulan Carlos Espi, 13 gol atarak dikkat çekmişti.