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Trabzonspor'da yeni rota Shomurodov

Trabzonspor, Başakşehir'in 31 yaşındaki forveti Eldor Shomurodov'u transfer listesine dahil etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 10:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da yeni rota Shomurodov
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Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek adına Başakşehir'in 31 yaşındaki forveti Eldor Shomurodov ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavililerin oyuncunun durumunu sormak adına bir nabız yoklaması yaptığı ancak kulübüne ya da temsilcisine resmi bir teklifte bulunmadığı öğrenildi.

Transfer sürecindeki en büyük engellerin başında yıldız santrforun yüksek maliyeti ve bordo-mavili ekibin mevcut yabancı kontenjanı sınırına takılması geliyor.

Süper Lig'deki yabancı kuralı nedeniyle kadro dengesini dikkatli kurmak zorunda olan Trabzonspor yönetimi, bütçeyi zorlamamak adına bu transfer hamlesini şimdilik beklemeye aldı.

Bordo-mavili kurmayların, ilerleyen günlerde yaşanabilecek kadro boşalmaları veya mali şartların esnemesi ihtimaline karşı Shomurodov'un durumunu yakından takip etmeyi sürdüreceği ifade edildi. 

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